بريطانيا تعبر عن «غضبها» من إعدام رجل أدين في إطار الاحتجاجات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

عبّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن «الغضب»، اليوم الخميس، بشأن تنفيذ أول إعدام لرجل على خلفية احتجاجات تهز إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد إيقافها لدى شرطة الأخلاق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال كليفرلي على «تويتر» إنه «لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف الأعمى الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه»، مذكراً بأن «المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف».

- ألمانيا: تنفيذ حكم الإعدام في إيران يُظهر ازدراء النظام للإنسانية

وسبق كليفرلي، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي نددت في وقت سابق اليون بـ«ازدراء النظام الإيراني الذي لا حدود له للإنسانية»، وغردت عبر «تويتر»، قائلة إن هذا الرجل محسن شكاري «حوكم وأُعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتفق مع النظام»، مضيفة: «لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».