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حكم بالسجن 16 عاما ضد رئيس غواتيمالا الأسبق أوتو بيريز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 11:15 صباحا
حكم بالسجن 16 عاما ضد رئيس غواتيمالا الأسبق أوتو بيريز
رئيس غواتيمالا الأسبق أوتو بيريز مغادرا المحكمة بعد إدانته بتهم فساد، 1 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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قضت محكمة في غواتيمالا بسجن الرئيس الأسبق أوتو بيريز 16 عاما بعدما أدانته بقيادة شبكة فساد ضخمة داخل مديرية الجمارك أثناء توليه السلطة بين 2012 و2015.

وقالت القاضية إيرما جانيت فالديز أثناء نطقها بالحُكم إنّ بيريز الذي أُجبر على الاستقالة في 2015 مذنب بتهمتي الابتزاز والاحتيال؛ بسبب دوره في شبكة الفساد في منظومة الجمارك. وقضت المحكمة بسجن بيريز ثماني سنوات عن كل من هاتين التهمتين، أي 16 عاما في المجمل، وأرفقت الحكم بغرامة قدرها مليون دولار، وبمنع المدان من الحصول على إطلاق مشروط، وفق وكالة «فرانس برس».

وأنزلت المحكمة العقوبة نفسها بروكسانا بالديتي التي كانت تتولى في عهد بيريز منصب نائبة رئيس الجمهورية. لكن المحكمة برأت كلاً من الرئيس الأسبق ونائبته من تهمة الإثراء غير المشروع؛ وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة.

فضائح فساد في غواتيمالا
وبيريز (72 عاما) جنرال متقاعد انتُخب رئيسا في 2012 لكنه استقال في 3 سبتمبر 2015، وجرى توقيفه في اليوم نفسه بضغط من احتجاجات شعبية حاشدة أعقبت فضيحة فساد كشفت عنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا بالتعاون مع النيابة العامة لمناهضة الإفلات من العقاب.

وكشفت هذه الهيئة المدعومة من الأمم المتحدة فضائح فساد عدة في غواتيمالا قبل أن يحلها في 2019 الرئيس في حينه جيمي موراليس بعد أن بدأت التحقيق معه.

وبعد النطق بالحكم قال بيريز للصحفيين: «أشعر حقاً بالإحباط وبخيبة أمل»، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم. وأدين في القضية نفسها 16 متهما آخرين في حين بُرئ 11 متهما آخر.

وحسب النيابة العامة، فإن أعضاء شبكة الفساد التي أدارها الرئيس وأطلق عليها اسم «لا لينيا» تلقوا رشاوى بنحو 3.5 مليون دولار وحرموا خزينة الدولة من حوالي 10 ملايين دولار من عائدات الضرائب.

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