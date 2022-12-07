واشنطن تستهجن حديث بوتين عن السلاح النووي «باستخفاف»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت الولايات المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم المسؤولية بعد تصريحاته، الأربعاء، عن مخاطر اللجوء إلى الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا.

ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الرد مباشرة على بوتين، لكنه قال إن «أي استخفاف في الحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق»، وذلك بعد أن صرّح الرئيس الروسي بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية سوى ردا على ضربة معادية من هذا النوع على أراضيها.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز «نعتبر أسلحة الدمار الشامل، السلاح النووي، بمثابة وسيلة دفاع. (اللجوء إليها) يستند إلى ما نسميه «الرد انتقاما»: إذا تعرضنا لضربة، نضرب ردا على ذلك»، حسب وكالة فرانس برس.