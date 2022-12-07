  • Alwasat News
Atwasat

إيران: احتجاجات طلابية وإضرابات في ذكرى «يوم الطالب»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 07:10 مساء
إيران: احتجاجات طلابية وإضرابات في ذكرى «يوم الطالب»
متظاهرة ترفع صورة مهسا أميني في بروكسل، 23 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أضرب العديد من العمال الإيرانيين وقاطع طلاب حصصهم الدراسية اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت مجموعات حقوقية، بينما أعرب الرئيس الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وتهزّ احتجاجات إيران منذ نحو ثلاثة أشهر إثر وفاة أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة «فرانس برس».

وبينما تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب» تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على غرار بريطانيا وإسرائيل.

يوم الطالب أم يوم رعب؟
ودعت مجموعات شبابية الناس للنزول إلى الشوارع وتحويل «يوم الطالب» الذي يتم إحياؤه سنويا إلى «يوم رعب بالنسبة للدولة». وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها بينما شوهد شباب يخرجون ضمن مسيرات ويهتفون بشعارات احتجاجية في أنحاء البلاد، متحدّين في بعض الأحيان الحضور الأمني الكثيف، بحسب تسجيلات مصوّرة نشرها ناشطون ومجموعات حقوقية على الإنترنت.

وأظهر تسجيل مصوّر نشره مرصد «1500 تصوير» الذي يتابع منصات التواصل الاجتماعي طلابا وهم يهتفون في «جامعة أمير كبير للتكنولوجيا» «لا تخافوا لا تخافوا، جميعنا معا».

بدورها، نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو تسجيلات مصوّرة لمتاجر مغلقة في طهران وقزوين (غرب العاصمة) ومدينة رشت (شمال) وديواندره الواقعة في محافظة كردستان التي تتحدّر منها أميني، فضلا عن مدن أخرى.

ونشرت قناة «بي بي سي» الناطقة بالفارسية تسجيلا يظهر طلابا يحتجون على حضور الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في جامعة طهران، قبل أن تصدّهم قوات الأمن.

خاتمي يؤيّد الاحتجاجات
وفي خطاب أدلى به في حرم الجامعة، أشاد رئيسي بالترحيب الذي لاقاه من الطلبة، رغم التظاهرات وأعمال العنف التي تهز شوارع طهران منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر. وقال لمناسبة «يوم الطالب» الذي يحيي ذكرى مقتل ثلاثة طلاب بأيدي قوات الأمن في عهد الشاه عام 1953 «أشكر الطلاب الأعزاء وأصحاب النظرة الثاقبة الذين لم يسمحوا بتحول أجواء الجامعة إلى أجواء أعمال شغب». وأضاف «أولئك الذين يقتلون بوحشية وبشكل غير مبرر أحباءنا هم منفّذو أعمال الشغب.. شعبنا ومجتمع الطلبة لدينا يفهمون الفرق بين الاحتجاجات وأعمال الشغب».

وجاء خطابه بعدما أعرب خاتمي، وهو إصلاحي شغل منصب الرئيس من العام 1997 حتى 2005 لكن المؤسسة الحاكمة أسكتته منذ سنوات، عن تأييده للحركة الاحتجاجية. وقال في بيان أوردته وكالة «إسنا» الإخبارية إنه «يجب ألا يتم وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض». وأضاف «يجب ألا يُداس على الحرية من أجل المحافظة على الأمن.. وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية». ومُنع خاتمي من الظهور على وسائل الإعلام بعد احتجاجات واسعة أثارتها إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.

مئات القتلى في إيران
وأفاد المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران، السبت أن أكثر من مئتي شخص قتلوا في الاضطرابات، بعدما تحدّث عميد إيراني الأسبوع الماضي عن سقوط أكثر من 300 قتيل. بدورها، أعلنت منظمة «حقوق الإنسان في إيران «في 29 نوفمبر» أن 448 شخصا على الأقل «قتلوا بأيدي قوات الأمن». وتم توقيف الآلاف، بينهم شخصيات بارزة من ممثلين ولاعبي كرة قدم.

وقضت محكمة إيرانية الثلاثاء بإعدام خمسة أشخاص شنقا بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات، في حكم ندد به ناشطون حقوقيون باعتباره وسيلة «لإشاعة الخوف» بهدف إخماد الاحتجاجات. وترفع الأحكام الأخيرة إلى 11 شخصا عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، في إطار ما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ«محاكمات صورية».

في الأثناء، رفض محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح عبادي دعوة نائب لحجب الحسابات المصرفية للنساء اللواتي لا يلتزمن قواعد الحجاب. وذكرت وكالة «مهر» للأنباء أنه ردا على سؤال بشأن دعوة النائب، شدد عبادي على أن الشبكة المصرفية «كما كانت دائما، ستقدّم خدماتها لجميع المواطنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»
هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال
«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟

«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟
وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023

دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»

ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض

غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل

مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل
إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال

إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال
تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. وأيهما أنسب للبلاد نظام رئاسي أم برلماني؟

تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. وأيهما أنسب للبلاد نظام ...
مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين

مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني

أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
الرئيس الصيني يصل الرياض
الرئيس الصيني يصل الرياض
بوتين: نصف جنودنا في أوكرانيا
بوتين: نصف جنودنا في أوكرانيا
زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين في قصف روسي
زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين في قصف روسي
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
المزيد
كيربي: أميركا تعارض العمليات العسكرية في شمال غرب سورية
كيربي: أميركا تعارض العمليات العسكرية في شمال غرب سورية...
إيران: احتجاجات طلابية وإضرابات في ذكرى «يوم الطالب»
إيران: احتجاجات طلابية وإضرابات في ذكرى «يوم الطالب»...
«بسط النفوذ ليس مفاجأة».. أول تعليق أميركي على زيارة الرئيس الصيني للسعودية
«بسط النفوذ ليس مفاجأة».. أول تعليق أميركي على زيارة الرئيس ......
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين في قصف روسي
زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين في قصف روسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط