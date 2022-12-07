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«بسط النفوذ ليس مفاجأة».. أول تعليق أميركي على زيارة الرئيس الصيني للسعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 06:21 مساء
«بسط النفوذ ليس مفاجأة».. أول تعليق أميركي على زيارة الرئيس الصيني للسعودية
الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي. (الإنترنت)
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قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية مثال على محاولات الصين بسط نفوذها في أنحاء العالم وإنها لن تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن «من المؤكد أن جولات الرئيس شي ليست مفاجأة»، لكن الولايات المتحدة تركز على شراكتها في المنطقة. وأضاف «ندرك أن الصين تحاول بسط نفوذها حول العالم»، وفق وكالة «رويترز».

الرئيس الصيني في السعودية 
ووصل الرئيس الصيني، في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية إلى السعودية.

ويأتي التقاء القوة الصناعية الاقتصادية العالمية مع عملاق الطاقة الخليجي في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة توترا؛ بسبب الانتقادات الأميركية لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودعم السعودية لقيود إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة في نوفمبر.

وفور وصوله مطار الملك خالد الدولي، كان في استقبال الرئيس الصيني كل من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، وسفير السعودية لدى الصين، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشادت الصين بالزيارة باعتبارها أكبر مبادراتها الدبلوماسية على الإطلاق تجاه العالم العربي، والتي تتزامن مع سعي الرياض لتوسيع تحالفاتها الدولية بما يتجاوز شراكتها القائمة منذ فترة طويلة مع الغرب.

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