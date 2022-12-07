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بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 06:04 مساء
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن بلاده لن تبادر الى استخدام السلاح النووي إلا ردا على ضربة عدوة محتملة تطاول أراضيها.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز «نعتبر اسلحة الدمار الشامل، السلاح النووي، بمثابة وسيلة دفاع. (اللجوء اليها) يستند الى ما نسميه ’الرد انتقاما’: إذا تعرضنا لضربة، نضرب ردا على ذلك»، حسب وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الروسي «من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات»، مضيفًا أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف الرئيس الروسي «بالتأكيد، إنها عملية طويلة»، قبل ان يشيد بـ««ظهور أراض جديدة» وبـ«نتيجة مهمة بالنسبة الى روسيا».

 

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