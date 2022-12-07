زيلينسكي يعلن مقتل ستة مدنيين في قصف روسي...

قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب خمسة آخرون في قصف روسي اليوم الأربعاء لمدينة كوراخوفي التي تبعد 50 كلم غرب دونتيسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «الإرهابيين هاجموا مدينة خوراكوفي المسالمة. تعرضت سوق ومحطة حافلات ومحطات وقود ومبان سكنية لضربات. قتل ستة مدنيين على الأقل وأصيب خمسة بجروح»، واصفا القوات الروسية بأنها «غير إنسانية»، حسب وكالة «فرانس برس».
بوتين: النزاع في أوكرانيا «طويل»
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا، وأقر بأن النزاع في أوكرانيا «طويل»، مع إشادته بـ«النتائج المهمة» التي تحققت، في إشارة إلى إعلانه ضم أربع مناطق أوكرانية.
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