بوتين: نصف جنودنا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا، وأقر بأن النزاع في أوكرانيا «طويل»، مع إشادته بـ«النتائج المهمة» التي تحققت، في إشارة الى اعلانه ضم أربع مناطق اوكرانية.



وأوضح بوتين خلال اجتماع متلفز «من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات»، مضيفًا أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف الرئيس الروسي «بالتأكيد، إنها عملية طويلة»، قبل ان يشيد بـ««ظهور أراض جديدة» وبـ«نتيجة مهمة بالنسبة الى روسيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

