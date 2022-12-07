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«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 03:28 مساء
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
زيلنسكي على غلاف مجلة «تايم». (تايم)
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اختارت مجلة «تايم» الأميركية الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شخصية العام 2022 بعدما جسد «مقاومة بلاده» في وجه الغزو الروسي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس تحرير المجلة، إدوارد فيلسنتال، قوله: «سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود».

وأضاف: «في الأسابيع التي تلت سقوط القنابل الروسية في 24 فبراير، كان قراره بعدم الفرار من كييف بل البقاء وحشد الدعم مصيريا. من أول منشور له على إنستغرام إلى الخطابات اليومية التي ألقيت عن بعد (...) رئيس أوكرانيا كان في كل مكان». وخلص إلى أنه «لإثبات أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية مثل الخوف، وإثارة الناس والأمم للالتقاء للدفاع عن الحرية، ولتذكير العالم بهشاشة الديمقراطية- والسلام - فولوديمير زيلينسكي وروح أوكرانيا هما شخصية العام 2022».

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