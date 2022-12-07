  • Alwasat News
Atwasat

بولندا توافق على عرض ألماني بنصب صواريخ «باتريوت» على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 02:38 مساء
بولندا توافق على عرض ألماني بنصب صواريخ «باتريوت» على أراضيها
صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي في قاعدة جوية في الصحراء الجنوبية في العراق، 5 أبريل 2003. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت بولندا قبولها العرض الذي طرحته ألمانيا قبل أسبوعين بنصب بطاريات صواريخ باتريوت على أراضيها، وذلك بعد أن كانت الحكومة البولندية قد رفضت هذا العرض واقترحت على نظيرتها الألمانية إرسال هذه المنظومة الدفاعية إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، في تغريدة على «تويتر» إنه تحادث، الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت و«قبلتُ بخيبة أمل قرارها رفض دعم أوكرانيا»، وأضاف: «كان من شأن نصب صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا أن يعزز أمن البولنديين والأوكرانيين في آن معا. من هنا، فإننا نتّخذ قرارات عملية بشأن مكان نصب البطاريات في بولندا وربطها بمنظومة القيادة لدينا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وعرضت ألمانيا في 21 نوفمبر على بولندا تزويدها صواريخ باتريوت لنصب هذه البطاريات الأميركية الصنع في مناطقها الشرقية الحدودية مع أوكرانيا. وأتى العرض الألماني بعد مقتل شخصين في قرية بولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية من جراء صاروخ قالت وارسو وحلف شمال الأطلسي إنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أطلقته للتصدّي لقصف جوي روسي.

- بقيمة 3.75 مليار دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة لبولندا
- الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة محتملة لبولندا بـ6 مليارات دولار

عرض ألماني لبولندا
وفي بادئ الأمر تلقى وزير الدفاع البولندي العرض الألماني بـ«إيجاب» قبل أن يبدل رأيه ويقترح على برلين تزويد أوكرانيا بهذه المنظومة الدفاعية. وردّت ألمانيا على مقترح الوزير البولندي بالقول إن هذه المسألة يجب أن تبحث في إطار حلف شمال الأطلسي، لكن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قال إن القرار يعود إلى برلين.

وأرسلت دول الحلف حتى الآن أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي، ومن بين هذه الأسلحة منظومات دفاع جوي حديثة.

وتجنبت الولايات المتحدة ودول أخرى في الحلف حتى الآن تزويد أوكرانيا بطاريات «باتريوت» التي تعتبر أداة أساسية للدفاعات الجوية للحلف في جناحه الشرقي. وسبق لواشنطن أن نشرت صواريخ «باتريوت» في بولندا، بينما نشرتها برلين في سلوفاكيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال
وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض

غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا

البرتغال تتأهل لمواجهة المنتخب المغربي بسداسية على سويسرا
مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل

مدافع المنتخب الهولندي: إيقاف ميسي هو مهمة المنتخب ككل
إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال

إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال
تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. وأيهما أنسب للبلاد نظام رئاسي أم برلماني؟

تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. وأيهما أنسب للبلاد نظام ...
مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين

مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني

أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا

شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية ...
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تخفف قيود «كورونا» في جميع أنحاء البلاد
الصين تخفف قيود «كورونا» في جميع أنحاء البلاد
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
بقيمة 3.75 مليار دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة لبولندا
بقيمة 3.75 مليار دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة لبولندا
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
السفارة الروسية تنفي أي علاقة مع مجموعات «إرهابية» في ألمانيا
السفارة الروسية تنفي أي علاقة مع مجموعات «إرهابية» في ألمانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
المزيد
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام...
بولندا توافق على عرض ألماني بنصب صواريخ «باتريوت» على أراضيها
بولندا توافق على عرض ألماني بنصب صواريخ «باتريوت» على ......
«طالبان» تعلن تنفيذ أول إعدام علني منذ عودتها لحكم أفغانستان
«طالبان» تعلن تنفيذ أول إعدام علني منذ عودتها لحكم أفغانستان...
السفارة الروسية تنفي أي علاقة مع مجموعات «إرهابية» في ألمانيا
السفارة الروسية تنفي أي علاقة مع مجموعات «إرهابية» في ......
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط