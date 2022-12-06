حكم بإعدام 5 أشخاص بتهمة قتل عنصر من «الباسيج» في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قضت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من «الباسيج» خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، قوله في مؤتمر صحفي إن أحكاما بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصا آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفا أن الأحكام قابلة للاستئناف.

و«الباسيج» هي قوات شعبية شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورا وإناثا، أُسست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية روح الله الخميني في نوفمبر 1979.