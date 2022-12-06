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بايدن يحسم موقفه من الولاية الثانية بعد رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 12:11 مساء
بايدن يحسم موقفه من الولاية الثانية بعد رأس السنة
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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يتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن، قراره بشأن إن كان سيترشح لولاية ثانية في 2024 بعد «فترة قصيرة» من بدء العام الجديد، وفق ما أعلن كبير موظفيه رون كلاين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كلاين قوله في تصريح أدلى به خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لـ«وول ستريت جورنال»، إن «بايدن يتشاور مع أفراد عائلته، في سن الثمانين، يعد بايدن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسيكون في السادسة والثمانين من عمره بحلول انتهاء ولايته».

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وأضاف «كلاين» الذي يعد من بين أرفع الشخصيات في واشنطن التي تعلّق على المسألة في مقابلة بثتها «وول ستريت جورنال»، أنه يعتقد أنه «ينوي الترشح»، وتابع: «أسمع من عديد الديمقراطيين في أنحاء البلاد أنهم يريدون أن يترشح.. لكن الرئيس سيتخذ هذا القرار، حسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكنني أتوقع بأن يكون قراره أنه سيقوم بذلك (أي سيترشح)».

وحاليًا، يعد دونالد ترامب المرشح الوحيد الذي أعلن عن نيته خوض انتخابات 2024، وألمح بايدن بشكل قوي إلى أنه سيترشح مجددًا بينما ترك احتمال عدم ترشحه مفتوحًا، قائلًا إنه «يحترم المصير إلى حد كبير».

وفي التاسع من نوفمبر، بعدما حقق الديمقراطيون نتائج جيدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية، قال إنه «ينوي الترشح مجددًا» لكنه سيؤكد الأمر «مطلع العام المقبل».

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