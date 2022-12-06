انزلاق التربة في كولومبيا يخلف 34 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الكولومبية أن انزلاق التربة الذي وقع في شمال غرب البلاد، الأحد، وطمر حافلة ركاب وعددًا من السيارات أسفر عن مقتل 34 شخصًا، بينهم ثمانية عمال مناجم قاصرين.

وقالت إدارة أجهزة الطوارئ الكولومبية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «من بين الضحايا الـ34، هناك ثمانية قاصرين، كما يتلقى تسعة أشخاص آخرون العلاج» في مستشفيات المنطقة، وأضافت: «جراء هطول أمطار غزيرة انهار جزء من الجبل وطمر عديد المركبات التي كانت تسير على طريق يقع أسفله، من بينها خصوصًا حافلة نقل عام كان على متنها 33 شخصًا، وسيارة كانت تقل ستة أشخاص ودراجة نارية كان على متنها شخصان».

وكانت حافلة الركاب متجهة من مدينة كالي (جنوب غرب) إلى كويبدو (شمال غرب)، عاصمة مقاطعة تشوكو، في مسار يجتاز سلسلة جبال الأنديز الغربية.

شهادات من موقع الكارثة

وأفاد مراسلو «فرانس برس» في موقع الكارثة بأن حوالى 80 عنصر إنقاذ شاركوا في عمليات انتشال الجثث وإنقاذ الناجين والبحث عن المفقودين، وانتهت عمليات البحث عن المفقودين، الإثنين.

وفي موقع الكارثة، قال أقارب لضحايا إنهم لم يتلقوا أي معلومات عن هويات القتلى، ومنذ مطلع أغسطس، تعيش البلاد حالة «كارثة وطنية» بسبب أسوأ موسم أمطار منذ 40 عامًا، حسب الحكومة.

وحوادث الطرق شائعة في كولومبيا وهي أحد أبرز أسباب الموت في هذا البلد، وفي 2021 لقي أكثر من 7200 شخص مصرعهم في حوادث مرور في كولومبيا، البلد البالغ عدد سكانه 50 مليون نسمة.