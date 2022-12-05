بوتين يزور جسر القرم لأول مرة منذ تفجيره في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي دُمّر جزئيًا في أكتوبر، في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية الاثنين.

وبثّت وسائل الإعلام مشاهد تُظهر بوتين يقود سيارة، وأفادت بأن الرئيس متواجد على الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم الأوكرانية والأراضي الروسية. وتضرر الجسر في أكتوبر جراء انفجار قوي نسبته السلطات الروسية إلى القوات الأوكرانية.

وأظهر مقطع مصور بوتين وهو يعبر الجسر برفقة عدد من العاملين. فيما أظهر فيديو آخر الرئيس الروسي وهو يقود سيارة على طول الجسر الذي تم ترميمه مؤخراً.

- بوتين يحمل الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الانفجار على جسر القرم

وكانت موسكو اتهمت المخابرات الأوكرانية بتدبير هذا الهجوم الذي وقع في الثامن من أكتوبر الماضي.

وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الذي حل محل جهاز الاستخبارات السوفيتي (كيه.جي.بي)، أنه اعتقل خمسة روس وثلاثة من مواطني أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار الذي دمر هذا الجسر الحيوي، متهما وحدة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريلو بودانوف بتدبيره.