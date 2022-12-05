Atwasat

روسيا تطلق وابلا جديدا من الصواريخ على مناطق عدة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 03:11 مساء
روسيا تطلق وابلا جديدا من الصواريخ على مناطق عدة في أوكرانيا
طائرة روسية من طراز ميغ-31. (الإنترنت)
alwasat radio

أطلقت روسيا وابلا جديدا من الصواريخ على أوكرانيا، اليوم الإثنين، ما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا.

وقال الناطق باسم سلاح الجو يوري إهنات «تم إطلاق صواريخ بالفعل»، بحسب «يورو نيوز».

- أوكرانيا تتوقع ضربات روسية جديدة بعد أسبوع صعب

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو قتلى أو مصابين لكن وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مسؤولين قولهم، إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، «لا تتجاهلوا الإنذار».

واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية، بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي مع حلول فصل الشتاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
«الكرملين»: تحديد سقف لسعر النفط الروسي «لن يؤثر» على الهجوم في أوكرانيا

«الكرملين»: تحديد سقف لسعر النفط الروسي «لن يؤثر» على الهجوم في أوكرانيا
سقف النفط الروسي أمام اختبار أسواق الطاقة العالمية

سقف النفط الروسي أمام اختبار أسواق الطاقة العالمية
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»

منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب الهند
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي

مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي
مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1

مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي

تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
العلاقات الأميركية - السعودية بين مد وجزر «تسلسل زمني»
العلاقات الأميركية - السعودية بين مد وجزر «تسلسل زمني»
10 أحداث عالمية بارزة في العام 2022
10 أحداث عالمية بارزة في العام 2022
كوريا الشمالية تطلق 130 قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة العازلة
كوريا الشمالية تطلق 130 قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة العازلة
أفغانستان توقف عنصرا أجنبيا بـ«داعش» على خلفية هجوم السفارة الباكستانية
أفغانستان توقف عنصرا أجنبيا بـ«داعش» على خلفية هجوم السفارة ...
برلين: إلغاء شرطة الأخلاق «لن يغير» مطالب الإيرانيين
برلين: إلغاء شرطة الأخلاق «لن يغير» مطالب الإيرانيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
المزيد
واشنطن: لا شيء يشير إلى أن وضع النساء في إيران سيتحسن
واشنطن: لا شيء يشير إلى أن وضع النساء في إيران سيتحسن...
روسيا تطلق وابلا جديدا من الصواريخ على مناطق عدة في أوكرانيا
روسيا تطلق وابلا جديدا من الصواريخ على مناطق عدة في أوكرانيا...
الصحافة المحافظة تتجاهل إلغاء شرطة الأخلاق في إيران
الصحافة المحافظة تتجاهل إلغاء شرطة الأخلاق في إيران...
برلين: إلغاء شرطة الأخلاق «لن يغير» مطالب الإيرانيين
برلين: إلغاء شرطة الأخلاق «لن يغير» مطالب الإيرانيين...
أفغانستان توقف عنصرا أجنبيا بـ«داعش» على خلفية هجوم السفارة الباكستانية
أفغانستان توقف عنصرا أجنبيا بـ«داعش» على خلفية هجوم السفارة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط