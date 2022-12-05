روسيا تطلق وابلا جديدا من الصواريخ على مناطق عدة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت روسيا وابلا جديدا من الصواريخ على أوكرانيا، اليوم الإثنين، ما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا.

وقال الناطق باسم سلاح الجو يوري إهنات «تم إطلاق صواريخ بالفعل»، بحسب «يورو نيوز».

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ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو قتلى أو مصابين لكن وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مسؤولين قولهم، إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، «لا تتجاهلوا الإنذار».

واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية، بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي مع حلول فصل الشتاء.