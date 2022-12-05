العلاقات الأميركية - السعودية بين مد وجزر «تسلسل زمني»

القاهرة - بوابة الوسط

اجتاز التحالف الأميركي السعودي عواصف كثيرة على مدار عقود ولكن العلاقة بين الجانبين لا تزال مهمة لكليهما، فالسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر مشتر أجنبي للمبيعات العسكرية الأميركية.

وفيما يلي بعض المحطات البارزة في العلاقات رصدتها وكالة «رويترز»:



1931

الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد التي أطلق عليها في العام التالي اسم المملكة العربية السعودية.

1933

السعودية تمنح شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» امتيازا للتنقيب عن النفط. وحقق الفرع السعودي للشركة، الذي أطلق عليه فيما بعد اسم «أرامكو»، أول اكتشاف تجاري في عام 1938.

1945

الرئيس فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على ظهر السفينة كوينسي في قناة السويس ليمهد بذلك الطريق أمام عقود من العلاقات الوثيقة.

1950

السعودية تعيد التفاوض على امتياز «أرامكو» وتضمن الحصول على مزيد من الإيرادات.

1951

السعودية والولايات المتحدة تتوصلان لاتفاقية للدفاع المشترك مما مهد الطريق أمام مبيعات الأسلحة الأميركية.



1973

السعودية تنضم إلى حظر عربي للنفط ضد الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل في حرب عام 1973 مع مصر وسوريا. وبحلول الوقت الذي جرى فيه رفع الحظر في عام 1974 كانت أسعار النفط قد ارتفعت لأربعة أمثال ما كانت عليه.

1979

السعودية تساعد، بتعاون أميركي وباكستاني، في تمويل المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفيتي. وقام سعوديون كثيرون، من بينهم أسامة بن لادن المولود في السعودية، بتمويل المقاتلين الأفغان والانضمام لهم.

1980

السعودية تكمل شراء 100 في المئة من أسهم أرامكو.



1990

العراق يغزو الكويت. وفي العام التالي، تستخدم قوات تقودها الولايات المتحدة السعودية كنقطة انطلاق لطرد القوات العراقية. وغادر معظم القوات الأمريكية السعودية ولكن آلافا منها بقي.

1996

شاحنة ملغومة تقتل 19 جنديا أميركيا في مجمع عسكري أميركي في الخُبر. وبن لادن يعلن الجهاد ضد الأميركيين قائلا إنهم يحتلون السعودية.

2001

- مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص في هجمات شنها خاطفو طائرات من تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر أيلول. وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر سعوديين.

- السعودية تنفي بصفة مستمرة أي صلة أو معرفة بهذه الهجمات. ولم تتوصل لجنة حكومية أميركية في عام 2004 إلى أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. وتركت اللجنة مسألة ما إذا كان مسؤولون سعوديون فعلوا ذلك بشكل فردي مفتوحة.



2003

- السعودية تعارض الغزو الذي تقوده الولايات المتحدة للعراق. الولايات المتحدة تسحب جميع القوات المقاتلة المتبقية من السعودية.

- ثلاثة مفجرين انتحاريين يقتلون ما لا يقل عن 35 شخصا، من بينهم تسعة أميركيين، في الرياض في إطار تمرد لمتشددين استمر سنوات واستهدف الأجانب والمرافق الحكومية السعودية.

2011

ثورات تهز العالم العربي. والسعودية تشعر بالقلق بسبب ما تصفه بتخلي الرئيس باراك أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك وهو من حلفاء الولايات المتحدة.

2013

العائلة المالكة في السعودية تشكو علانية من سياسات الولايات المتحدة، بما في ذلك نهج أوباما تجاه إيران وسوريا.

2015

- القوى العالمية تبرم اتفاقا مع إيران يخفف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. والرياض تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقوية إيران.

- السعودية تبدأ حملة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن دون إخطار واشنطن إلا قبلها ببضع ساعات فقط. ولكن الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا.

2016

الكونجرس الأميركي يتخطى اعتراض أوباما على قانون يرفع الحصانة السيادية ويمهد الطريق أمام أقارب ضحايا 11 سبتمبر أيلول لمقاضاة السعودية بسبب الهجمات.

2018

- السعودية ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني.

- الولايات المتحدة تدين في نوفمبر قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

- الولايات المتحدة تصبح أكبر منتج للنفط في العالم.

2019

- مشرعون أميركيون يكثفون الجهود لوقف مبيعات السلاح إلى الرياض مشيرين إلى أدلة على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشجقي واستيائهم من عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات - الجوية السعودية في اليمن. والرياض تنحي باللوم في قتل خاشجقي على عملاء مارقين وتنفي أي دور للأمير محمد في ذلك.

- هجوم على منشآت نفطية سعودية يؤدي إلى خفض الإنتاج إلى النصف. وترامب يقول إنه يبدو أن إيران كانت وراء الهجوم ولكنه يشدد على أنه لا يريد دخول حرب.



2020

السعودية تشير إلى دعم اتفاقات إبراهام التي بموجبها أقامت حليفتاها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل. ولم تصل الرياض إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.

2021

- الرئيس جو بايدن يتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان. وكان قد توعد أثناء حملته الانتخابية بجعل الرياض «منبوذة» بسبب مقتل خاشجقي.

- بايدن يعلن وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.