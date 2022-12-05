مخاوف ألمانية من شراء مقاتلات إف-35 الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت وزارة الدفاع الألمانية، عن مخاوف جدية بشأن إتمام صفقة شراء مقاتلات أميركية من طراز إف-35، في إطار خطة تحديث القوات العسكرية، حسب وثائق اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وكانت برلين أعلنت في مارس، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، نيتها شراء 35 طائرة حربية من صنع شركة لوكهيد مارتن الأميركية، لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات تورنادو، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكن وزارة الدفاع أثارت مخاوف بشأن عوامل «تأخير» و«تكاليف إضافية» تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات يورو، حسب رسالة «سرية» موجهة إلى لجنة الميزانية في البرلمان.

وأشارت الرسالة الى مخاطر تتعلق بإنجاز تطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلات إف-35، إضافة الى متطلبات أمنية وصعوبات لنيل موافقات لتحليق الطائرات في ألمانيا في الوقت المطلوب.

تقييمات وزارة الدفاع

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع، إنه سيكون هناك «تعاون وثيق» مع البرلمان، و«توضيح» للأمور.

وأفادت مصادر برلمانية لوكالة «فرانس برس»، أن اجتماعاً طارئاً سيعقد الإثنين في وزارة الدفاع، يحضره أعضاء لجنة الميزانية من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ومن المفترض أن تفرج اللجنة عن الدفعة الأولى من أموال الصفقة في 14 ديسمبر.

والوثيقة التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أعدتها وزارة المالية للجنة، واستندت إلى تقييمات وزارة الدفاع.

ووفقاً للوثيقة هناك شكوك تحيط بإنجاز التحديثات اللازمة لقاعدة بوخيل الجوية، التي ستستقبل الطائرات بحلول عام 2026 ما إن تبدأ عملية التسليم، وحذرت من أن الإطار الزمني الحالي «طموح للغاية»، كما أن المتطلبات الأمنية المعقدة من الجانب الأمريكي قد تؤدي إلى مزيد من التأخير وزيادة في الكلفة.

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وأضافت أن هناك مخاطر تتمثل في عدم إمكانية الحصول على الموافقات الخاصة بعمليات طيران مقاتلات إف-35، في ألمانيا في الوقت المحدد نظراً لعدم توفر مستندات مطلوبة.

ولفتت الوثيقة أيضاً إلى عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الكلفة، منها التضخم وتقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويأتي تمويل الصفقة من خطة بقيمة 100 مليار يورو مخصصة للقوات المسلحة، جرى الكشف عنها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في محاولة لتحديث الجيش الألماني الذي يعاني من نقص التمويل.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، إنه يريد إتمام صفقة طائرات إف-35 الأحدث في العالم بحلول نهاية العام.