اليوم.. بدء جلسات محاكمة اعتداءات بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ محكمة جنايات بروكسل اليوم الإثنين محاكمة منفذي اعتداءات مسلحة، أودت بحياة 32 شخصاً في عام 2016 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في لحظة ينتظرها ويخشاها الضحايا الذين ما زالوا يعانون من الصدمة.

وبعد تشكيل هيئة محلّفين الأربعاء، تدخل المحكمة أخيراً في صلب الموضوع فيما يتوقع، بأن تكون أكبر محاكمة تنظم أمام محكمة جنايات في بلجيكا، وستستمر حتى يونيو المقبل، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي صباح 22 مارس 2016، فجّر شخصان نفسيهما في مطار زافينتيم في بروكسل، وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية، وكانت الحصيلة 32 قتيلاً ومئات الجرحى، فيما تبنى هذه الهجمات تنظيم الدولة الإسلامية، والذي تبنى أيضا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا، وأدت إلى مقتل 130 شخصاً في باريس وسان دوني.

وفي مواجهة المتّهمين التسعة، بمن فيهم الفرنسي صلاح عبد السلام، العنصر الوحيد الباقي على قيد الحياة في مجموعة كومندوس 13 نوفمبر، والذي جرى اعتقاله في بروكسل قبل أربعة أيام من هذه الهجمات، يطالب أكثر من ألف شخص بتعويضات عن الأضرار، وفقاً للنيابة العامة الفدرالية.

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ومن بين الأطراف المدنية آباء وأقارب القتلى وأشخاص أصيبوا بجروح جراء الانفجارات، أو بصدمة جراء «مشاهد الحرب» التي شهدوها في ذلك اليوم.

وخلال افتتاح الجلسة تبدأ رئيسة المحكمة لورانس ماسارت، بتحديد الأطراف الحاضرين ومحاميهم.

«صعب جداً جسديًا»

ودانييل إيوينز، التي كانت تعمل خلف مكتب تسجيل الوصول في زافينتيم في 22 مارس 2016، هي واحدة من الضحايا الذين لن يحضروا المحاكمة خوفاً من المعاناة من «الكثير من التوتر».

وقالت المرأة البالغة من العمر 58 عاماً، والتي فقدت 60% من سمعها في أحد أذنيها، ولم يعد بإمكانها التركيز كما في السابق، لوكالة «فرانس برس»، «هذا ليس جيداً لصحتي.. صعب جداً جسديًا».

والمفوّض السابق في الشرطة كريستيان كونينك سيمثّله محاميه أيضاً، بعدما استُدعي إلى محطة مترو مالبيك بعد الهجوم الثاني ولا يزال ما رآه «يطارده»، وقال إنه لا يتوقع شيئاً من المتهمين التسعة الذين سيحضرون (العاشر يُفترض أنه مات في سوريا).

من جهته، يعتزم فيليب فاندنبرغ حضور المحاكمة، والشهادة على الصدمة التي عانى منها عندما تدخّل كمنقذ متطوّع في قاعة المطار التي دمّرها الانفجار المزدوج، وسط كلّ تلك الجثث الملقاة على الأرض والتي كان بعضها مقطع الأوصال.

وبالنسبة لخبير المعلوماتية البالغ من العمر 51 عاماً، يجب أن تكون هذه المحاكمة «بداية أمر آخر»، وقال «نأمل أن يتم الاعتراف بمعاناتنا».

استجواب المتهمين اعتباراً من 19 ديسمبر

وبعد توضيحات الرئيسة بشأن تنظيم الجلسة ستأتي مرحلة تلاوة لائحة الاتهام، ابتداءً من الثلاثاء، وربما حتى الخميس ضمناً، فهذه اللائحة هي عبارة عن وثيقة من حوالى 500 صفحة.

ومن المفترض استجواب المتهمين اعتباراً من 19 ديسمبر، فيما من المتوقّع سماع الشهادات الأولى للضحايا في منتصف يناير.

وبالنسبة لصلاح عبد السلام الذي حكم في يونيو في فرنسا بالسجن المؤبد في هجمات 13 نوفمبر، فإنّه يواجه خطر صدور حكم جديد شديد القسوة في بلجيكا.

ويواجه عبد السلام ومحمد عبريني وسفيان العياري وأسامة كريم وغيرهم، باستثناء إبراهيم فريسي، عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة «القتل ومحاولات القتل الإرهابية».

ويحاكم فريسي البلجيكي المغربي بتهمة «المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية»، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.