Atwasat

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى مستوى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 01:35 مساء
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى مستوى
صورة مؤرخة في 4 ديسمبر 2022 لثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا. (أ ف ب)
alwasat radio

أثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا، اليوم الأحد، سحبًا من الرماد الساخن نحو السماء، وقاذفًا سيولًا من الحمم البركانية أسفله، ما دفع بالسلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وأدى ثوران أعلى جبل في جزيرة جاوا الإندونيسية، على مسافة نحو 800 كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا، إلى إجلاء سكان القرى المجاورة، بعد عام من آخر ثوران كبير للبركان أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم مركز البراكين والتخفيف من حدة الكوارث الجيولوجية هندرا غوناوان، لقناة «كومباس تي في» التلفزيونية، إن رفع مستوى التأهب «يعني أن الخطر يهدد الأماكن المأهولة ونشاط البركان تصاعد».

«انهيارات بركانية ساخنة»
من جهته، أشار الناطق باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث عبد المهاري، في بيان، إلى أن «انهيارات بركانية ساخنة» ناجمة عن أكوام من الحمم البركانية عند فوهة البركان البالغ ارتفاعه 3676 مترًا، انزلقت بعد ثورانه.

ولم يبلغ عن وقوع وفيات أو إصابات على الفور، لكن غوناوان نصح الأشخاص الساكنين في جوار البركان بالبقاء بعيدين ثمانية كيلومترات على الأقل من فوهته بعد رفع مستوى التأهب من ثلاثة إلى أربعة.

وبحسب غوناوان جرى تجهيز ملاجئ للسكان الذين كانوا يخلون القرى المجاورة، وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون محلي أشخاصًا تم إجلاؤهم، معظمهم من النساء والأطفال، يحتمون في مدرسة.

كذلك، أظهرت مقاطع فيديو أرسلتها مجموعة «إيرانالا ريسكيو» المحلية للإنقاذ إلى وكالة «فرانس برس»، سحابة سوداء ضخمة تتصاعد من فوهة البركان وتحجب أشعة الشمس فوق القرى المجاورة.

وذكرت قناة «كومباس» التلفزيونية، هطول الأمطار الموسمية على القرى في فترة ما بعد الظهر، ما أدى إلى اختلاط الأمطار بالرماد البركاني.

- زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

كما طُلب من السكان تجنب منطقة جنوبية شرقية تبعد 13 كيلومترا، على امتداد نهر في الاتجاه الذي كان الرماد يسير فيه.

وقال الناطق باسم وكالة التخفيف من حدة الكوارث في لوماجانغ، باتريا دوي هاستيادي، إن معظم سكان القريتين الأكثر عرضة للخطر غادروا من تلقاء أنفسهم.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت في وقت سابق من احتمال حدوث موجات تسونامي في جزيرتَي مياكو ويايياما، في جنوب محافظة أوكيناوا، لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أي أضرار.

عام بعد الثوران الأخير
وانقطعت الإنترنت وشبكة الهواتف بعد ثوران البركان، كما أفاد صحفي في وكالة «فرانس برس»، ووزعت وكالة الإنقاذ المحلية أقنعة واقية من الغاز على السكان القريبين من البركان بسبب خطر تلوث الهواء بالرماد.

وثار بركان جبل سيميرو آخر مرة قبل عام بالضبط، مسفرا عن مقتل 51 شخصًا على الأقل وملحقا أضرارا بأكثر من خمسة آلاف منزل، كذلك، اجتاحت انهيارات وحل ورماد قرى واضطر نحو 10 آلاف شخص للفرار من منازلهم، وبعد يومين، ثار البركان مجددًا.

وتضرر جسر في المنطقة أعيد بناؤه بعد ثوران العام الماضي، بشكل كبير مجددًا، الأحد، وفقا لمسؤول إعلامي في مركز البراكين والتخفيف من حدة الكوارث الجيولوجية.

وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية، وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

وتضم إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا نحو 130 بركانًا نشطًا.

وثار بركان في المضيق بين جزيرتي جاوا وسومطرة أواخر العام 2018، ما تسبب في انهيار أرضي تحت سطح البحر وتسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا

الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر
شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية

شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»
أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة

أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة
إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي

إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المخابرات الأميركية: الصين لا تريد لقاحات الغرب
المخابرات الأميركية: الصين لا تريد لقاحات الغرب
بريطانيا قد تستعين بالجيش لتخفيف أثر الإضرابات
بريطانيا قد تستعين بالجيش لتخفيف أثر الإضرابات
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
مسلحو تيغراي يعلنون «فك ارتباط» 65% من مقاتليهم بخطوط الجبهة
مسلحو تيغراي يعلنون «فك ارتباط» 65% من مقاتليهم بخطوط الجبهة
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى مستوى
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى مستوى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
المزيد
أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة ......
الرئيس الكولومبي يعلن أول اتفاق مع مسلحي «جيش التحرير الوطني»
الرئيس الكولومبي يعلن أول اتفاق مع مسلحي «جيش التحرير ......
مخاوف من التصعيد التركي في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة
مخاوف من التصعيد التركي في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية ......
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى مستوى
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى ......
مسلحو تيغراي يعلنون «فك ارتباط» 65% من مقاتليهم بخطوط الجبهة
مسلحو تيغراي يعلنون «فك ارتباط» 65% من مقاتليهم بخطوط الجبهة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط