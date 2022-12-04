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المخابرات الأميركية: الصين لا تريد لقاحات الغرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 11:54 صباحا
المخابرات الأميركية: الصين لا تريد لقاحات الغرب
أفريل هينز مديرة المخابرات الوطنية الأميركية. (الإنترنت)
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قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز، السبت، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ غير مستعد لقبول اللقاحات الغربية على الرغم من التحديات التي تواجهها بلاده مع كوفيد-19.

وأضافت هينز، أن الاحتجاجات الأخيرة لا تهدد حكم الحزب الشيوعي، إلا أنها قد تؤثر على مكانة شي الشخصية، بحسب وكالة «رويترز».

وعلى الرغم من أن حالات الإصابة اليومية بكوفيد في الصين تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن بعض المدن تتخذ خطوات لتخفيف قواعد الاختبار والحجر الصحي، بعد أن تسببت سياسة صفر كوفيد التي ينتهجها شي في تباطؤ اقتصادي حاد واضطرابات عامة.

الرئيس الصيني «غير مستعد لأخذ لقاح أفضل من الغرب»
وقالت هينز، في كلمة في منتدى ريغان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا، إنه على الرغم من التأثير الاجتماعي والاقتصادي للفيروس، فإن الرئيس الصيني «غير مستعد لأخذ لقاح أفضل من الغرب، وبدلاً من ذلك يعتمد على لقاح في الصين ليس فعالاً تقريباً ضد (سلالة) أوميكرون».

وأضافت أن «رؤية الاحتجاجات والرد عليها يتعارض مع الرواية التي يحب (الرئيس الصيني) أن يطرحها، وهي أن الصين أكثر فاعلية في أسلوب إدارة شؤون الدولة».

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قالت «مرة أخرى لا يتعلق الأمر بما نرى أنه تهديد للاستقرار في هذه اللحظة، أو تغيير النظام أو أي شيء من هذا القبيل»، مضيفة أن «الكيفية التي ستتطور معها الأمور ستكون مهمة لمكانة شي».

ولم توافق الصين على أي لقاحات أجنبية لفيروس كورونا، واختارت تلك التي يتم إنتاجها محلياً، غير أن بعض الدراسات أشارت إلى أنها ليست فعالة مثل بعض اللقاحات الأجنبية، وهذا يعني أن تخفيف إجراءات الوقاية من الفيروسات قد يأتي بمخاطر كبيرة وفقا لما يقوله الخبراء.

وقال البيت الأبيض قبل أيام إن الصين لم تطلب لقاحات من الولايات المتحدة، وأوضح مسؤول أميركي لـ«رويترز»، أنه «لا توجد توقعات في الوقت الحالي»، بموافقة الصين على لقاحات غربية.

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