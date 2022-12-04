مزيد من المدن الصينية تعلن تخفيف قيود «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المزيد من المدن الصينية، من بينها أورومتشي في أقصى الغرب، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، يوم الأحد، إذ تحاول الصين جعل سياسة «صفر كوفيد» أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي، وأقل إزعاجًا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات إن أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أول الاحتجاجات، ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارًا من يوم الإثنين، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورًا، بحسب وكالة «رويترز».

مؤشرات قليلة على حدوث اضطرابات

وكانت هناك مؤشرات قليلة على حدوث اضطرابات كبيرة في مطلع الأسبوع، ومع ذلك، انتشرت الشرطة بكثافة في منطقة ليانج ماتشياو في بكين وفي شنغهاي حول طريق ولوموتشي، الذي سمي نسبة إلى أورومتشي، وشهد الموقعان احتجاجات قبل أسبوع.

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وأثار حريق أسقط قتلى في مبنى سكني الشهر الماضي، في أورومتشي عشرات الاحتجاجات ضد قيود كوفيد في أكثر من 20 مدينة، وهي موجة من العصيان المدني التي لم يسبق لها مثيل في بر الصين الرئيسي، منذ تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في العام 2012.

وفي الأيام القليلة الماضية، أعلنت العديد من المدن تخفيف إجراءات الإغلاق وقواعد الحجر الصحي واختبارات كوفيد.