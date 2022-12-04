تركيا تسجن عضوا في حزب العمال الكردستاني بعد ترحيله من السويد

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة تركية، السبت، بسجن عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور بعدما رحلته السويد إلى تركيا، حيث تمت إدانته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

ووصل محمود تات، مساء الجمعة، إلى إسطنبول، وأوقف بعيد وصوله وسلمته الشرطة السبت إلى النيابة، وفق وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن «تات» كان حكم بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور، والمصنف «إرهابيًا» من جانب أنقرة والاتحاد الأوروبي، وكان قد فر إلى السويد في 2015 لكن رُفض طلبه للجوء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «الأناضول»: «بعدما أوقفته الشرطة السويدية ووضعته في سجن في مولندال تم ترحيله جوًا إلى تركيا».

توفير ملاذ آمن لجماعات كردية

واتهمت تركيا فنلندا والسويد، خصوصًا بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة «إرهابية»، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، رغم مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في مدريد يونيو.

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وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري، وبدأتا مساعي للانضمام للناتو في مايو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.

«بحاجة لرؤية خطوات ملموسة»

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، محادثات ثلاثية مع نظيريه السويدي والفنلندي على هامش اجتماع للناتو في بوخارست هذا الأسبوع، وقال أوغلو إن «التصريحات (التي مصدرها السويد) جيدة، التصميم جيد لكننا بحاجة لرؤية خطوات ملموسة».

وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا، من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول «إرهابيين».

من جهتها شددت وزيرة شؤون الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، على أن قرار ترحيل تات اتخذه مجلس الهجرة السويدي ومحاكم البلاد، ولم تتخذه الحكومة.

وقالت في تصريح لقناة «إس.في.تي» الرسمية، «إنها قضية ترحيل شخص رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به.. لا دور للحكومة في هذه العملية التي تتعلق بمراجعة طلبات اللجوء».

وتابعت «يعني ذلك أنه لا يمكن للحكومة ولا لوزير في الحكومة، أن يتدخل أو أن يؤثر على السلطات المعنية أو المحاكم في طريقة معالجتها لقضايا فردية».

فيما انتقد المحامي السابق لتات قرار ترحيله، ووصف المحامي عبدالله ديويجي في تصريح لقناة «تي.تي» السويدية الإخبارية، القرار بأنه «مريع» وشدد على أن «القضية لا تقتصر عليه (تات) إنها قضية تتعلق في المقام الأول بالديمقراطية السويدية وحقوق الإنسان في البلاد».