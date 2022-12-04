Atwasat

تركيا تسجن عضوا في حزب العمال الكردستاني بعد ترحيله من السويد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 10:34 صباحا
تركيا تسجن عضوا في حزب العمال الكردستاني بعد ترحيله من السويد
أعلام تركيا على مبنى إحدى المحاكم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قضت محكمة تركية، السبت، بسجن عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور بعدما رحلته السويد إلى تركيا، حيث تمت إدانته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

ووصل محمود تات، مساء الجمعة، إلى إسطنبول، وأوقف بعيد وصوله وسلمته الشرطة السبت إلى النيابة، وفق وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن «تات» كان حكم بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور، والمصنف «إرهابيًا» من جانب أنقرة والاتحاد الأوروبي، وكان قد فر إلى السويد في 2015 لكن رُفض طلبه للجوء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «الأناضول»: «بعدما أوقفته الشرطة السويدية ووضعته في سجن في مولندال تم ترحيله جوًا إلى تركيا».

توفير ملاذ آمن لجماعات كردية
واتهمت تركيا فنلندا والسويد، خصوصًا بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة «إرهابية»، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، رغم مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في مدريد يونيو.

- السويد ترحل عضوا في حزب العمال الكردستاني المحظور إلى تركيا

وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري، وبدأتا مساعي للانضمام للناتو في مايو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.

«بحاجة لرؤية خطوات ملموسة»
وأجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، محادثات ثلاثية مع نظيريه السويدي والفنلندي على هامش اجتماع للناتو في بوخارست هذا الأسبوع، وقال أوغلو إن «التصريحات (التي مصدرها السويد) جيدة، التصميم جيد لكننا بحاجة لرؤية خطوات ملموسة».

وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا، من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول «إرهابيين».

من جهتها شددت وزيرة شؤون الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، على أن قرار ترحيل تات اتخذه مجلس الهجرة السويدي ومحاكم البلاد، ولم تتخذه الحكومة.

وقالت في تصريح لقناة «إس.في.تي» الرسمية، «إنها قضية ترحيل شخص رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به.. لا دور للحكومة في هذه العملية التي تتعلق بمراجعة طلبات اللجوء».

وتابعت «يعني ذلك أنه لا يمكن للحكومة ولا لوزير في الحكومة، أن يتدخل أو أن يؤثر على السلطات المعنية أو المحاكم في طريقة معالجتها لقضايا فردية».

فيما انتقد المحامي السابق لتات قرار ترحيله، ووصف المحامي عبدالله ديويجي في تصريح لقناة «تي.تي» السويدية الإخبارية، القرار بأنه «مريع» وشدد على أن «القضية لا تقتصر عليه (تات) إنها قضية تتعلق في المقام الأول بالديمقراطية السويدية وحقوق الإنسان في البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا

الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر
شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية

شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»
أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة

أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة
إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي

إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي
قناة الوسط «WTV» تبث 4 مواجهات في الدوري الليبي عبر التقنيات المختلفة.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث 4 مواجهات في الدوري الليبي عبر التقنيات المختلفة.. السبت
الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسي

الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسي
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة «بي-21»

ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة ...
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين

أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا

مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل

مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكرملين»: بوتين سيزور منطقة دونباس في الوقت المناسب
«الكرملين»: بوتين سيزور منطقة دونباس في الوقت المناسب
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لصالح «إسرائيل»
إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لصالح «إسرائيل»
الصين تسجل حالتي وفاة و31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصين تسجل حالتي وفاة و31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تركيا تسجن عضوا في حزب العمال الكردستاني بعد ترحيله من السويد
تركيا تسجن عضوا في حزب العمال الكردستاني بعد ترحيله من السويد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
المزيد
المخابرات الأميركية: الصين لا تريد لقاحات الغرب
المخابرات الأميركية: الصين لا تريد لقاحات الغرب...
فلسطيني يرفع حالة التأهب الأمني في مطار بن جوريون
فلسطيني يرفع حالة التأهب الأمني في مطار بن جوريون...
مزيد من المدن الصينية تعلن تخفيف قيود «كوفيد»
مزيد من المدن الصينية تعلن تخفيف قيود «كوفيد»...
تركيا تسجن عضوا في حزب العمال الكردستاني بعد ترحيله من السويد
تركيا تسجن عضوا في حزب العمال الكردستاني بعد ترحيله من ......
الصين تسجل حالتي وفاة و31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصين تسجل حالتي وفاة و31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط