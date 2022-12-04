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الصين تسجل حالتي وفاة و31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 09:38 صباحا
الصين تسجل حالتي وفاة و31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا
متظاهرون في جامعة «كاليفورنيا بيركلي» يتضامنون مع محتجين على إجراءات كوفيد في بكين، 28 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، يوم الأحد، أن الصين سجلت 31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثالث من ديسمبر، منها 4213 ظهرت عليها أعراض و27611 بدون أعراض، كما سجلت حالتي وفاة جديدتين لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5235..

وسجلت الصين في اليوم السابق 33073 إصابة جديدة، منها 3988 مصحوبة بأعراض و29085 بدون أعراض، وفق وكالة «رويترز».

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 31601 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 4168 مصحوبة بأعراض و27433 بدون أعراض انخفاضًا من 32827 في اليوم السابق.

تراجع الحالات المسجلة
وحتى الثالث من ديسمبر، سجلت الصين 336165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما تشهد الحالات تراجعًا جزئيًا بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختبارات، وذلك نتيجة تخفيف القيود وقلة الاختبارات الجماعية وتخفيف متطلبات الاختبارات.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 708 حالات مصحوبة بأعراض، و2486 بدون أعراض، مقابل 708 حالات بأعراض، و2610 بدون أعراض في اليوم السابق.

- الصين تسجل 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، رصدت هيئة الصحة المحلية 36 حالة بأعراض، و450 بدون أعراض، مقابل 27 حالة بأعراض و264 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص، وأبلغت عن 810 حالات جديدة مصابة بأعراض انتقلت إليها العدوى محليًا و3771 حالة بدون أعراض، مقابل 826 حالة بأعراض و4096 بدون أعراض في اليوم السابق.

وذكرت سلطات الحكومة المحلية أن تشونغتشينغ سجلت 260 حالة مصحوبة بأعراض و5112 بدون أعراض، مقابل 205 حالات بأعراض و5640 بدون أعراض في اليوم السابق.

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