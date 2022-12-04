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إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لصالح «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 09:28 صباحا
إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لصالح «إسرائيل»
العلم الإيراني. (أرشيفية)
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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الأحد، إعدام أربعة رجال أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية. 

وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية أن «هذا الصباح، نفذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الأربعاء الماضي، ثبت القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق «حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي آتباتان، ومنوشهر شهبندي بجندي، بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني (إسرائيل) وبتهمة الاختطاف».

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