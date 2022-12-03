زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بستين دولارا، بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، معتبرا أنه ليس «قرارا جديا» بعدما اقترحت كييف سعرا أدنى بمرتين.

وقال زيلينسكي حسب مكتب الرئاسة: «تحديد هذا السقف للأسعار الروسية ليس قرارا جديا، فهذا الأمر مريح تماما لموازنة الدولة الإرهابية». ويناهز سعر برميل الخام الروسي راهنا 65 دولارا، أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيرا محدودا على المدى القصير، وفق وكالة «فرانس برس».