الأمير وليام يختتم زيارته للولايات المتحدة بلقاء مع بايدن وحفل للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم ولي العهد البريطاني الأمير وليام، وزوجته الأميرة كايت، الجمعة، أول زيارة لهما إلى الولايات المتحدة، منذ 2014 باجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن وحضور مسابقة احتفالية حول تغير المناخ.

وهيمن على رحلة أمير ويلز وزوجته، التي استغرقت ثلاثة أيام، جدل في المملكة المتحدة بسبب تصريحات عنصرية في حفل أقيم، الثلاثاء، في قصر باكنغهام بلندن، وفق وكالة «فرانس برس».

وخلال هذه الرحلة، التي كانت الأولى لهما للخارج، منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر الماضي، وجرت دون أن يكترث لها سكان بوسطن، هيمنت أيضًا أجواء تنافس بين وليام وشقيقه الأصغر هاري وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل، اللذين يقيمان في كاليفورنيا، وستخصص لهما قناة نتفليكس فيلمًا وثائقيًا الأسبوع المقبل.

وفي ختام زيارته، التقى أمير ويلز (40 عاما) في بوسطن بالرئيس بايدن (80 عامًا)، لمناقشة تغير المناخ في هذه المدينة التاريخية في نيو إنغلاند، رمز الاستعمار البريطاني حتى استقلال الولايات المتحدة في نهاية القرن الثامن عشر.

جائزة «إيرثشوت» لدعم الابتكارات

وفي أجواء برد قطبي، ترأس وليام في بداية المساء الدورة الثانية لجائزة «إيرثشوت»، التي أنشأها في 2020 لدعم الابتكارات التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وجرى منح خمس جوائز تزيد قيمتها على مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون يورو) لكل منها.

وحضر الأمسية عدد لا يحصى من النجوم الذين ساروا على السجادة الخضراء، في «أم جي أم ميوزيك هول» في بوسطن، بما في ذلك المغنان إيلي غولدينغ وآني لينوكس والممثل رامي مالك ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام.

- وليام وكايت يقومان بأول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ 8 سنوات

وكان عالم الطبيعة ومقدم البرامج التلفزيونية ديفيد أتينبورو، والممثلة كيت بلانشيت حكام هذه المسابقة الاحتفالية.

ومن بين الفائزين شركة نسائية ناشئة تقدم مواقد طهي صديقة للبيئة للأسر في كينيا، وشركة بريطانية تصنع عبوات قابلة للتحلل الحيوي مصنوعة من نباتات بحرية، كما فازت مشاريع خضراء من أستراليا والهند وسلطنة عمان بجوائز.

وقال أمير ويلز «أعتقد أن حلول إيرثشوت، التي رأيتها هذا المساء تثبت أننا قادرون على مواجهة أكبر تحديات كوكبنا (...) وتغيير مستقبلنا».

ارتفاع مستويات المياه

وزار وليام وكيت الخميس مختبرات البحث والابتكار لمكافحة تغير المناخ في بوسطن، المدينة الواقعة على المحيط الأطلسي والتي، مثل نيويورك، مهددة بارتفاع مستوى المياه.

ويسعى الزوجان جاهدين لتقديم صورة أكثر حداثة وقربا من الناس للنظام الملكي، لكن الرحلة عانت من جدل جديد حول العنصرية في المملكة المتحدة، في الوقت غير المناسب للعائلة الملكية التي تريد استعادة صورتها بعد رحيل هاري وميغان إلى الولايات المتحدة، فقد استقالت سيدة التشريفات السابقة سوزان هاسي (83 عامًا) التي كانت مقربة من الملكة إليزابيث الثانية لأكثر من 60 عامًا وعرابة الأمير وليام، الأربعاء بعد طرحها أسئلة على الناشطة السوداء للدفاع عن حقوق المرأة نغوزي فولاني، خلال حفل استقبال نظمه قصر باكنغهام الثلاثاء (من أين أتيتم أنتم.. من أفريقيا؟ من أين أتيتم حقا؟ من أين يأتي الأشخاص مثلكم؟)».

واستنكر القصر هذه «التعليقات غير المقبولة والمؤسفة حقًا»، ورفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وهو أول رئيس حكومة للمملكة المتحدة من أصول هندية، التعليق مباشرة على الحادث، ودعا إلى «مواجهة» العنصرية «أينما وجدت»، فيما خيم ظل الزوجين هاري وميغان على زيارة وليام وكايت.

مسلسل وثائقي حول هاري وميغان

وينتظر قصر باكنغهام باستياء بدء عرض مسلسل وثائقي على قناة نتفليكس في الثامن من ديسمبر حول الزوجين هاري وميغان، فيما تطرح في الأسواق العالمية في يناير مذكرات هاري بأسراره المحرجة.

وميغان ماركل أميركية خلاسية عادت إلى كاليفورنيا مع هاري، وكشفا في 2021 أن أحد أفراد العائلة الملكية قد تساءل قبل ولادة طفلهما عن لون بشرة ابنهما آرتشي.

وقال الأمير وليام الذي تبدو علاقته بأخيه الأصغر هاري فاترة، إن العائلة المالكة «ليست عنصرية بكل تأكيد».