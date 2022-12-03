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بريطانيا: روسيا تخطط لتطويق باخموت في دونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 12:08 مساء
بريطانيا: روسيا تخطط لتطويق باخموت في دونيتسك
جندي أوكراني يطلق قذيفة هاون على مواقع روسية في باخموت بمنطقة دونيتسك (أرشيفية : الإنترنت)
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن روسيا تخطط على الأرجح لتطويق بلدة باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب.

وأضافت الوزارة، في تحديث يومي لمعلومات المخابرات، أن الاستيلاء على المدينة، سيكون له أثر محدود على العمليات لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة في التحديث المنشور على «تويتر»، «هناك احتمال واقعي بأن الاستيلاء على باخموت، أصبح في الأساس هدفًا سياسيًا رمزيًا لروسيا».

- سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة «تليغراف»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يستغل محادثات السلام مع الجنود الروس في أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجوم آخر.

بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات
وذكرت الصحيفة أن كليفرلي كشف عن مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات، بينما يقوم بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة.

ونقلت تليغراف عن كليفرلي قوله إن هناك احتمالًا بـ«أن يستغل بوتين فحسب وقف إطلاق النار لتدريب المزيد من القوات وإنتاج المزيد من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة، بعد الأضرار التي لحقت بها».

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