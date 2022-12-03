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ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة «بي-21»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 11:05 صباحا
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة «بي-21»
حفل الكشف عن القاذفة الأميركية «بي-21 ريدر»، في مصنع بالمديل بولاية كاليفورنيا، 02 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة «بي-21 ريدر» التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

وافتُتح حفل الكشف عن الطائرة المصممة بدقة، في منشأة «نورثروب غرومان» المصنعة لـ«لبي-21»، في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا، بالنشيد الوطني للولايات المتحدة، بينما كانت قاذفات قديمة تحلق فوق حشد تضمن كبار المسؤولين الأميركيين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومع فتح أبواب الحظيرة التي تضم الطائرة، ببطء عزفت موسيقى حماسية، ولمعت أضواء قبل أن يصفق الحشد عند سحب القماش الذي يغطيها وظهور قاذفة رمادية أنيقة يمكن أن تبلغ كلفة الوحدة منها 700 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال الحفل إن «بي-21 ريدر، أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من ثلاثة عقود»، مؤكدًا أنها «شهادة على تقدم أميركا الدائم في البراعة والابتكار».

وأبقى عدد كبير من صفات الطائرة طي الكتمان، لكنها تمثل تقدمًا كبيرًا على القاذفات الموجودة حاليًا في الأسطول الأميركي، كما أوضح أوستن في كلمته، مشيدًا بمدى الطائرة، وقال «لا يمكن لأي قاذفة بعيدة المدى أن تضاهيها في الكفاءة»، مشيرًا إلى متانتها، «مصممة لتكون القاذفة الأكثر قابلية للصمود على الإطلاق».

هندسة نظام مفتوح
وعلى غرار الطائرات الحربية «اف-22» و«إف-35»، زودت الطائرة «بي-21»، بتقنية التخفي التي تسمح بالحد من رصد أثرها، عبر شكلها والمواد التي استخدمت لصنعها، ما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها.

وقال أوستن «خمسون عامًا من التقدم في تكنولوجيا الحد من إمكانية الكشف أدخلت إلى هذه الطائرة»، مضيفًا «حتى أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا ستجد صعوبة في اكتشاف طائرة بي-21 في السماء».

وتابع أوستن أن الطائرة بنيت أيضًا «بهندسة نظام مفتوح»، تسمح بدمج «أسلحة جديدة لم يتم حتى اختراعها بعد».

وقالت الزميلة في معهد بروكينغز للأبحاث، آيمي نيلسون، لوكالة «فرانس برس»، قبل الكشف عن الطائرة، إنها «مصممة لتتطور».

القوة الأميركية الجوية
وأشارت نيلسون إلى أن «الهندسة المفتوحة، ستتيح خصوصا إدخال برامج قادرة على تحسين أدائها، (بما في ذلك آليتها) في المستقبل حتى لا تتقادم الطائرة بسرعة»، مضيفة أن «بي-21 متطورة أكثر بكثير من سابقاتها وهي حديثة فعلا»، موضحة أنها «لا تملك فقط قدرة مزدوجة تتيح لها الضرب بصواريخ نووية وبأسلحة تقليدية، بل تستطيع إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى».

ولم يذكر خلال الحفل إمكانية تحليق الطائرة بلا طاقم، وقالت الناطقة باسم القوات الجوية الاميركية آن ستيفانيك لوكالة «فرانس برس»، إن الطائرة «مزودة بهذه الإمكانية لكن لم يتخذ بعد قرار بتحليقها بلا طاقم».

وتوقعت ستيفانيك أن تقوم القاذفة بي-21 بأول رحلة لها العام المقبل، مؤكدة أنها «ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل، وبفضل نطاق عملها وقدرتها وقوتها، ستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم»، موضحة أن القوات الجوية الأميركية تخطط لشراء مئة من هذه الطائرات على الأقل.

جزء أساسي من المثلث النووي
وذكرت مجموعة «نورثروب غرومان»، أن ست من هذه الطائرات أصبحت في مراحل متفاوتة من التجميع والاختبار في منشآتها في بالمديل.

وستكون هذه القاذفة جزءًا أساسيًا من «المثلث النووي» الأميركي، الذي يتكون من أسلحة يمكن إطلاقها من البر والجو والبحر.

وقالت نلسون: «من أجل الردع النووي يؤمن أسطول القاذفات مرونة للوضع النووي الأميركي، وإضافة للقوة في حال فشل أي من الأطراف الأخرى».

واضيف اسم «ريدر» (مغِيرة) إلى اسم الطائرة تكريما لذكرى غارة جوية أميركية على طوكيو في 1942، بقيادة اللفتنانت كولونيل جيمس دوليتل، وكانت أول هجوم أميركي على اليابان بعد عملية بيرل هاربر المفاجئة في العام السابق.

وقال أوستن «في صباح بارد وممطر من أبريل بعد أربعة أشهر من بيرل هاربر، أقلعت 16 طائرة قاذفة للجيش الأميركي من حاملة طائرات في المحيط الهادئ».

- قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة

وأضاف أن الطائرات «حلقت أكثر من 650 ميلاً (1046 كيلومترًا) لضرب أهداف العدو البعيدة»، معتبرًا أن «دوليتل ريدرز، (مُغيرو دوليتل) الاسم الذي أصبحوا يعرفون به، أثبتوا قوة ونفوذ القوة الجوية الأميركية»

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