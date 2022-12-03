الصين تسجل 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، أن البلاد سجلت 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، منها 3988 ظهرت عليها أعراض و29085 بدون أعراض، ولم ترصد أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وسجلت الصين في اليوم السابق 34980 إصابة جديدة، منها 4278 مصحوبة بأعراض و30702 بدون أعراض، بحسب وكالة «رويترز».

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 32827 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 3933 مصحوبة بأعراض و28894 بدون أعراض، انخفاضًا من 34772 في اليوم السابق.

وحتى الثاني من ديسمبر سجلت الصين 331952 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

- انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات

وتشهد الحالات تراجعًا مع تخفيف الصين القيود في بعض المدن، بما في ذلك متطلبات الاختبار وقواعد الحجر الصحي، ومن المتوقع أن تعلن عن تخفيف بروتوكولات الحجر الصحي الخاصة بكوفيد في الأيام المقبلة.

حالات الإصابة في المدن

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 703 حالات مصحوبة بأعراض و2610 بدون أعراض، مقابل 942 حالة بأعراض و3026 بدون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، رصدت هيئة الصحة المحلية 27 حالة بأعراض و264 بدون أعراض، مقابل 26 حالة بأعراض و209 حالات بدون أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون شخص، أبلغت عن 826 حالة جديدة مصابة بأعراض انتقلت إليها العدوى محليًا، و4096 حالة بدون أعراض، مقابل 654 حالة بأعراض و5185 بدون أعراض في اليوم السابق.

وذكرت سلطات الحكومة المحلية أن تشونغتشينغ سجلت 205 حالات، مصحوبة بأعراض و5640 بدون أعراض، مقابل 189 حالة بأعراض و6347 بدون أعراض في اليوم السابق.