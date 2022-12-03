«الأمم المتحدة»: أحكام جديدة بالإعدام على 7 طلاب في بورما

القاهرة - بوابة الوسط

حكمت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، على سبعة طلاب على الأقل بالإعدام، ما يرفع عدد المحكومين بهذه العقوبة في هذا البلد إلى 139، حسب الأمم المتحدة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، إن محكمة عسكرية أصدرت الأربعاء، أحكامًا على سبعة طلاب على الأقل خلال جلسة مغلقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة الفرنسية إنها حاولت حاولت دون جدوى الحصول من خارج بورما، على تعليق من الناطق باسم العسكريين الحاكمين لتأكيد هذه المعلومات.

وقال تورك «باستخدام أحكام الإعدام أداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد العسكريون استخفافهم بجهود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجتمع الدولي بأكمله لإنهاء العنف وتهيئة الظروف لحوار سياسي»، مشيرًا إلى محاولات «آسيان» العمل من أجل استعادة السلام في بورما.

«عمل انتقامي من جانب الجيش»

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطلاب المقيمين في رانغون أوقفوا في إبريل، واتُهموا بالتورط في إطلاق نار على مصرف.

وقال اتحاد الطلاب بجامعة داغون، في بيان إن «فرض عقوبة الإعدام على الطلاب عمل انتقامي من جانب الجيش».

وأكدت الأمم المتحدة أيضًا أنها تحقق في معلومات، تتحدث عن صدور أحكام بالإعدام على أربعة ناشطين شباب آخرين، الخميس.

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وأوضح تورك أن «الجيش يواصل تنظيم الإجراءات في محاكم سرية في انتهاك للمبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة»، مضيفًا أن جلسات هذه المحاكمات السرية لا تستغرق في بعض الأحيان سوى بضع دقائق، وغالبًا لا يتمكن المتهمون من الاتصال بمحامٍ أو مع عائلاتهم.

أول أحكام بالإعدام منذ نحو ثلاثين عامًا

وتأتي أحكام الإعدام الجديدة بعد تنفيذ العقوبة في أربعة أشخاص في يوليو، بينهم البرلماني السابق فيو زيا ثاو والناشط الديمقراطي كياو مين يو، فيما كانت هذه أول أحكام بالإعدام تنفذ في بورما منذ نحو ثلاثين عامًا.

وتشهد بورما حالة من الفوضى، منذ إطاحة الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي، في انقلاب عسكري في فبراير 2021، ما أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية.

وتقول مجموعة مراقبة محلية إن نحو 2280 مدنيًا قتلوا بينما لا يزال 11637 محتجزين، في إطار حملة الجيش للقضاء على المعارضة.