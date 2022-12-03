Atwasat

«الأمم المتحدة»: أحكام جديدة بالإعدام على 7 طلاب في بورما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 09:21 صباحا
«الأمم المتحدة»: أحكام جديدة بالإعدام على 7 طلاب في بورما
محتجون يرفعون علم اتحاد الطلاب البورمي في مدينة رانغون، 13 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

حكمت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، على سبعة طلاب على الأقل بالإعدام، ما يرفع عدد المحكومين بهذه العقوبة في هذا البلد إلى 139، حسب الأمم المتحدة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، إن محكمة عسكرية أصدرت الأربعاء، أحكامًا على سبعة طلاب على الأقل خلال جلسة مغلقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة الفرنسية إنها حاولت حاولت دون جدوى الحصول من خارج بورما، على تعليق من الناطق باسم العسكريين الحاكمين لتأكيد هذه المعلومات.

وقال تورك «باستخدام أحكام الإعدام أداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد العسكريون استخفافهم بجهود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجتمع الدولي بأكمله لإنهاء العنف وتهيئة الظروف لحوار سياسي»، مشيرًا إلى محاولات «آسيان» العمل من أجل استعادة السلام في بورما.

«عمل انتقامي من جانب الجيش»
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطلاب المقيمين في رانغون أوقفوا في إبريل، واتُهموا بالتورط في إطلاق نار على مصرف.

وقال اتحاد الطلاب بجامعة داغون، في بيان إن «فرض عقوبة الإعدام على الطلاب عمل انتقامي من جانب الجيش».

وأكدت الأمم المتحدة أيضًا أنها تحقق في معلومات، تتحدث عن صدور أحكام بالإعدام على أربعة ناشطين شباب آخرين، الخميس.

- سجين ياباني سابق في بورما يدعو طوكيو للضغط على المجلس العسكري

وأوضح تورك أن «الجيش يواصل تنظيم الإجراءات في محاكم سرية في انتهاك للمبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة»، مضيفًا أن جلسات هذه المحاكمات السرية لا تستغرق في بعض الأحيان سوى بضع دقائق، وغالبًا لا يتمكن المتهمون من الاتصال بمحامٍ أو مع عائلاتهم.

أول أحكام بالإعدام منذ نحو ثلاثين عامًا
وتأتي أحكام الإعدام الجديدة بعد تنفيذ العقوبة في أربعة أشخاص في يوليو، بينهم البرلماني السابق فيو زيا ثاو والناشط الديمقراطي كياو مين يو، فيما كانت هذه أول أحكام بالإعدام تنفذ في بورما منذ نحو ثلاثين عامًا.

وتشهد بورما حالة من الفوضى، منذ إطاحة الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي، في انقلاب عسكري في فبراير 2021، ما أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية.

وتقول مجموعة مراقبة محلية إن نحو 2280 مدنيًا قتلوا بينما لا يزال 11637 محتجزين، في إطار حملة الجيش للقضاء على المعارضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل

مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل
المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى

المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا

الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون
كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة

قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة
الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة

رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة

عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
حقائق من مواجهة المغرب وكندا

حقائق من مواجهة المغرب وكندا
الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022

الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
الصداقة والاختلاف

الصداقة والاختلاف
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأمم المتحدة»: أحكام جديدة بالإعدام على 7 طلاب في بورما
«الأمم المتحدة»: أحكام جديدة بالإعدام على 7 طلاب في بورما
حريق على تل قرب حي كوباكابانا السياحي في البرازيل
حريق على تل قرب حي كوباكابانا السياحي في البرازيل
الصين تسجل 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصين تسجل 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال «تويتر» للوائح الأوروبية
ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال «تويتر» للوائح الأوروبية
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة «بي-21»
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
المزيد
حداد في الكونغو الديمقراطية بعد مجزرة أودت بحياة أكثر من مئة شخص
حداد في الكونغو الديمقراطية بعد مجزرة أودت بحياة أكثر من مئة......
بريطانيا: روسيا تخطط لتطويق باخموت في دونيتسك
بريطانيا: روسيا تخطط لتطويق باخموت في دونيتسك...
الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسي
الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد ......
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة «بي-21»
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها ......
ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال «تويتر» للوائح الأوروبية
ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال «تويتر» للوائح الأوروبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط