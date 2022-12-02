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منظمة الصحة العالمية: الوصول إلى تيغراي لا يزال صعبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 05:21 مساء
منظمة الصحة العالمية: الوصول إلى تيغراي لا يزال صعبا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم. (الإنترنت)
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أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن الطواقم الإنسانية لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى منطقة تيغراي الإثيوبية رغم اتفاق السلام الذي توصل إليه أطراف النزاع قبل شهر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وصرح مدير منظمة الصحة تيدروس أدانوم غيبريسوس المتحدر من تيغراي للصحفيين «أولا، نرحب بالسلام. الاتفاق مهم وآمل أن يواصل كل الاطراف التزام السلام. ولكن ينبغي تطبيق الاتفاق برمته (...) هناك طبعا مساعدة غذائية وأدوية يتم توزيعها. ولكن نريد الوصول (إلى المنطقة) من دون معوقات لأن الحاجات هائلة».

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