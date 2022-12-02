مهاجر غير نظامي يهبط بالمظلة في جيب مليلية الإسباني شمال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مهاجر غير نظامي من الوصول الخميس، إلى جيب مليلية الإسباني، انطلاقًا من شمال المغرب، مستعينًا بمظلة طائرة، وفق ما أفادت السلطات الإسبانية، الجمعة.

وقال ناطق باسم بلدية مليلية لوكالة «فرانس برس»، «شاهد شخصان كانا على متن سيارة حوالي السابعة والربع (ت غ)، شخصًا يطير بواسطة مظلة»، فوق السياج العالي المحيط بالمدينة قبل أن يدخل إليها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن الشاهدين «أبلغا الحرس المدني» الإسباني عن الواقعة، «من دون أن يتم بعد تحديد مكان وجود هذا المهاجر».

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هذه أول مرة يدخل فيها مهاجر غير نظامي إلى مليلية بالمظلة، بحسب ما أوضح نفس المصدر.

ويحيط سياج حديدي عالٍ تتخلله أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ومراكز لحرس الحدود من الجانبين، بجيبي مليلية وسبتة الإسبانيين الواقعين شمال المغرب، لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما.

ورغم ذلك شهد الجيبان محاولات اقتحام متعددة في الأعوام الأخيرة من مهاجرين، يأتون في الغالب من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وأحيانًا أيضًا مغاربة.

وفي 24 يونيو الماضي، أسفرت إحدى أكبر تلك المحاولات عن مأساة، أودت بحياة 23 مهاجرًا وفق السلطات المغربية - 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فيما تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عن 37 قتيلًا على الأقل.