قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الولايات المتحدة الجمعة، الكشف عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة بي-21 «رايدر»، التي يمكن تشغيلها بلا طاقم، والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

ويخطط البنتاغون للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة عالية التقنية، التي صممها تكتل الصناعات نورثروب غرومان، وفق ما ذكرت الناطقة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك.

والطائرة التي سيجري الكشف عنها الجمعة، في بالمديل بكاليفورنيا، ستقلع للمرة الأولى عام 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت ستيفانيك إن «القاذفة بي-21 ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل.. بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، ستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم».

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والطائرة التي يتوقع أن تكلف كل نسخة منها نحو 700 مليون دولار، هي أول قاذفة يطلبها الجيش الأميركي منذ عقود، ويُفترض أن تحل تدريجيا محل طرازَي بي-1 وبي-2، وهما قاذفتان يعود تاريخ أول إقلاع لهما إلى الحرب الباردة.

إمكانية الطيران دون وجود طاقم

ولا يرغب الجيش الأميركي في كشف كثير من المعلومات حول قدرات بي-21، التي ما زال عدد كبير من خصائصها الفنّية سرّيا، لكن هذا النموذج الجديد يُفترض أن يشتمل على تطوير كبير مقارنة بالأسطول الحالي.

وستوفر القاذفة خصوصا إمكانية الطيران دون وجود طاقم على متنها، لكن ستيفانيك قالت إن الجيش الأميركي لم «يتخذ أي قرار بعد بشأن الإقلاع بدون طاقم».

«بنية هندسية مفتوحة»

وتتمتع الطائرة أيضا بـ«بنية هندسية مفتوحة»، من شأنها أن تسهّل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية.

وقالت الخبيرة في معهد بروكينغز الأميركي للأبحاث، إيمي نيلسون، ومقره واشنطن إن القاذفة «مصممة للتطور»، مشيرة إلى أن «بنيتها الهندسية المفتوحة» ستتيح خصوصا في المستقبل «إدخال برامج» قادرة على تحسين أدائها «بحيث لا تصبح الطائرة عتيقة بسرعة».

وأضافت «إن بي-21 جرى العمل عليها أكثر بكثير من سابقاتها، وهي حديثة حقا»، وعلى عكس القاذفة بي-2، تمتلك الطائرة الجديدة «قدرة مزدوجة»، إذ يمكنها الضرب بصواريخ نووية وبأسلحة تقليدية، كما أنها تستطيع «إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى».

وعلى غرار معظم التصاميم العسكرية الأميركية الحديثة، بما فيها الطائرات المقاتلة اف-22 واف-35، ستكون بي-21 طائرة متخفية، وهذه التكنولوجيا التي تقلل من إمكانية اكتشاف الطائرات عبر الرادار موجودة منذ عقود، لكن وفقًا لشركة نورثروب غرومان المصنعة، فإن القاذفة ستكون من طراز «الجيل الجديد من الطائرات الشبح»، التي تستخدم «تقنيات ومواد جديدة» لم يسبق الكشف عنها حتى الآن.

أما اسمها «رايدر» فمستوحى من الغارة التي شنها الكولونيل جيمس دوليتل لقصف طوكيو في العام 1942، وكانت تلك الضربة الأميركية الأولى على الأراضي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، ردا على هجوم الطائرات اليابانية على قاعدة بيرل هاربور في هاواي قبل عام من ذلك.