Atwasat

الولايات المتحدة: إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ضبطت في منزل ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 10:31 صباحا
الولايات المتحدة: إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ضبطت في منزل ترامب
دونالد ترامب في بالم بيتش في فلوريدا، 8 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

ألغت محكمة استئناف أميركية، الخميس، قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفدرالية في منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للأخير.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا، بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، ما كان يمنع موقتا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية
وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) مارالاغو، مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من الطلبات المتكررة، وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.

ويشتبه المحققون الفدراليون، بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية، فيما أكد دونالد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.

- ترامب يندد بالتعيين «المسيّس» لمدع مستقل في تحقيقات معه

ورأت محكمة الاستئناف الخميس، أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.

ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث، الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر، حرية التحقيق مع دونالد ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم
شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر

شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة

قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة
قطيع من الأبقار يتصدر نشرات الأخبار في كندا.. ما السر؟

قطيع من الأبقار يتصدر نشرات الأخبار في كندا.. ما السر؟
هتلر يتسبب في تعليق حساب كانييه ويست في «تويتر»

هتلر يتسبب في تعليق حساب كانييه ويست في «تويتر»
الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

الاتحاد الأوروبي يقترب من تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل
رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة

رصد ثقب أسود يبتلع نجما ويلفظ فضلات مضيئة
رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ليست قوية بما يكفي للوقوف أمام روسيا

رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ليست قوية بما يكفي للوقوف أمام روسيا
بايدن «مستعد للتحدث» إلى بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب»

بايدن «مستعد للتحدث» إلى بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب»
عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة

عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة
في العدد 367: تسريبات عن «حكومة ثالثة».. ونمو متوقع للاقتصاد

في العدد 367: تسريبات عن «حكومة ثالثة».. ونمو متوقع للاقتصاد
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
حقائق من مواجهة المغرب وكندا

حقائق من مواجهة المغرب وكندا
ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة

4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022

الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح جديدة
قادرة على تنفيذ ضربات نووية.. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة شبح ...
الولايات المتحدة تدرج 4 من قادة القاعدة وطالبان على لائحة «الإرهاب»
الولايات المتحدة تدرج 4 من قادة القاعدة وطالبان على لائحة ...
الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا
الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
شولتس يطلب من بوتين سحب قواته من أوكرانيا لإتاحة «حل دبلوماسي»
شولتس يطلب من بوتين سحب قواته من أوكرانيا لإتاحة «حل دبلوماسي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
المزيد
مهاجر غير نظامي يهبط بالمظلة في جيب مليلية الإسباني شمال المغرب
مهاجر غير نظامي يهبط بالمظلة في جيب مليلية الإسباني شمال ......
وزير الدفاع التركي يدعو اليونان للحوار والجلوس لطاولة المفاوضات
وزير الدفاع التركي يدعو اليونان للحوار والجلوس لطاولة ......
مصدر أمني سوري يؤكد مقتل الهاشمي القرشي في عملية للجيش ومقاتلين محليين
مصدر أمني سوري يؤكد مقتل الهاشمي القرشي في عملية للجيش ......
شولتس يطلب من بوتين سحب قواته من أوكرانيا لإتاحة «حل دبلوماسي»
شولتس يطلب من بوتين سحب قواته من أوكرانيا لإتاحة «حل ......
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط