توقيف 18 شخصا في بروكسل خلال احتفالات بعد مباراة المغرب وكندا في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

أُوقف 18 شخصا في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الخميس خلال حوادث جرت بعد فوز المغرب على كندا في مونديال قطر، كما أعلنت ناطقة باسم الشرطة.

وكان مئات الأشخاص نزلوا إلى شوارع بروكسل حيث تعيش جالية مغربية كبيرة للاحتفال، بتأهل بلدهم للدور ثمن النهائي في مباريات كأس العالم، وخرجت بلجيكا من منافسات المجموعة نفسها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت أعمال عنف تلت الأحد، انتصار المغرب على بلجيكا في وسط العاصمة بروكسل، حيث اشتبكت مجموعات صغيرة من الشباب مع الشرطة وسببت أضرارا مادية، على هامش تجمعات عفوية لمشجعي المغرب.

سلاسل بشرية من المشجعين

وتجمع المشجعون مساء الخميس، مجددا للاحتفال بالتصفيات ولوحوا بالأعلام المغربية وأطلقوا الألعاب النارية.

وذكر صحفي من وكالة «فرانس برس»، أن بعضهم شكلوا سلاسل بشرية لتجنب أي فلتان.

وذكرت الشرطة أنها تدخلت في منطقة بشمال بروكسل، حيث «كانت مجموعة من نحو خمسين شخصا تزعج المارة».

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وقالت الناطقة باسم الشرطة، إنه «جرى تنفيذ 18 اعتقالا إداريا بسبب زعزعة النظام العام»، موضحة أن حركة المرور في وسط المدينة استؤنفت حوالي الساعة 21:00، مشيرة إلى تسيير «دوريات وقائية».

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا)، أن أعمال عنف اندلعت في عدد من أحياء مدينة أنتويرب، حيث جُرح ثلاثة شرطيين وأوقف 35 شخصا.