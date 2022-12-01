ماكرون يؤكد أنه لن يفرض «أبدا» على كييف «تسوية ترفضها»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه "لن يدفع الأوكرانيين أبدا إلى القبول بتسوية يرفضونها» فيما يتصل بالغزو الروسي لبلادهم، لأن ذلك لن يتيح بناء «سلام دائم» على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرنس برس».

وشكر ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض، للولايات المتحدة المساعدة التي قدمتها إلى كييف، محذرا من أن أي «تخلٍ» عن أوكرانيا سيعرض «الاستقرار العالمي» للخطر.

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ماكرون: علاقة فرنسا مع الولايات المتحدة طويلة وستستمر

كما أكد ماكرون أن علاقة باريس وواشنطن «طويلة جدا ونعرف أنها ستستمر»، مشيرا إلى أن فرنسا والولايات المتحدة قامتا «بكل الجهود الدبلوماسية الممكنة» لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن المبادرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وفرنسا بتعزيز دعم البلدين للجيش الأوكراني تهدف إلى تمكينه من المقاومة، مشيدا بدعم الولايات المتحدة التي تجري تحضيرات ودعما للمؤتمر الدولي المرتقب لدعم أوكرانيا الذي تؤيده فرنسا.

وقال ماكرون «نحاول أن نساعد كل الدول لتخفيف تداعيات هذا النزاع على اقتصاداتها وسننسق مع أميركا وأوروبا لنعزز من عمل سلاسل الإمداد»، منوها بأن الحرب الروسية على أوكرانيا لها تداعيات مباشرة على أوروبا.