بايدن «مستعد للتحدث» إلى بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب» في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض «أنا مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب. لم يفعل ذلك حتى الآن».

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وأكد بايدن خلال حديثه أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها القوي للشعب الأوكراني، كما أنها «عازمة على مواجهة ومحاسبة روسيا على كل أعمالها» وتقف «ضد حربها الوحشية على أوكرانيا».

واعتبر بايدن أن «الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي انسحاب روسيا من أوكرانيا»، وقال إن «انتصار روسيا في أوكرانيا أمر غير وارد ولن أتفاوض مع بوتين قبل التفاهم مع شركائنا الأوروبيين».