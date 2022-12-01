بايدن وماكرون يتعهّدان «التنسيق» لمواجهة «تحدي الصين» ويشيدان بشجاعة المتظاهرين الإيرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، «تنسيق» رد بلديهما على «التحديات التي تطرحها الصين»، وخصوصا على صعيد حقوق الإنسان، وأشادا بشجاعة المتظاهرين الإيرانيين.

وأورد بيان مشترك صدر خلال الزيارة التي يقوم بها ماكرون إلى واشنطن، نقلته وكالة «فرانس برس» أن فرنسا والولايات المتحدة ستعملان في المقابل «مع الصين في شأن مواضيع عالمية مهمة مثل التغير المناخي».

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كما أشاد الرئيسان الأميركي والفرنسي في بيانهما بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن بايدن وماكرون «عبّرا عن احترامهما للشعب الإيراني، وخصوصًا للنساء والشباب الذين يحتجّون بشجاعة لاكتساب حريّة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعهّدت إيران نفسها (احترامها) و(لكنها) تنتهكها».