باريس تدافع عن بقاء المحامي صلاح الحموري في القدس.. وتل أبيب تصر على ترحيله لفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت فرنسا اليوم الخميس عن عدم رضاها على قرار الاحتلال الإسرائيلي ترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، المعتقل من دون توجيه تهمة له، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن يعيش حياة طبيعية في القدس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الحموري وُلد في القدس وهو يعيش فيها، في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه سيجري الإفراج عن الحموري غدا الجمعة «من أجل ترحيله بسرعة إلى فرنسا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ماكرون يهتم بقضية الحموري

وأضافت الوزارة أن زوجته وأطفاله يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إليه هناك (في القدس)، مع تأكيدها أن فرنسا تتابع الوضع من كثب وعلى أعلى مستوى، والتذكير بأن الرئيس إيمانويل ماكرون تناول قضيته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد.

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول إمكانية تأجيل أو حتى إلغاء ترحيله، لم تتمكن الخارجية الفرنسية من إعطاء رد على الفور.

وتزعم وزارة الداخلية الإسرائيلية أن المحامي الفرنسي الفلسطيني «إرهابي ينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وهي منظمة تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أنها «إرهابية».

وتضيف: «منذ كان شابًا، أيد (صلاح) الحموري الأعمال الإرهابية واستغل تصريح إقامته في إسرائيل لهذه الأعمال. ... بناء على أنشطته، اعتُقل وسُجن عدة مرات لأسباب أمنية، وعمل على تمويل أنشطة وتجنيد أشخاص وحتى خطط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف».

وينفي الحموري الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ لكن القضاء العسكري الإسرائيلي مدد اعتقاله في يونيو الماضي، ثم في سبتمبر.

الاعتقال الإداري.. حبس دون تهمة تمارسه تل أبيب

من جهتهم، استنكر المدافعون عن الحموري اعتقاله التعسفي المستمر منذ أشهر. فقد حُكم في مارس الماضي عليه بالسجن ثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح للاحتلال بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم.

وقالت زوجته إلسا لوفور للوكالة الفرنسية أمس إن محاميه أُبلغوا شفهيا بأنه سيُرحل الأحد المقبل، واصفة ذلك بـ«الأمر المفجع والصادم".

ووُلد صلاح الحموري في القدس الشرقية، الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الذي احتلته وضمته إسرائيل، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية وإنما لديه تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي، وفق الوكالة الفرنسية.

السجن نحو 6 سنوات بتهمة محاولة اغتيال حاخام

وسُجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لإدانته بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، حاخام إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس المتطرف. وأطلق سراحه في العام 2011 قبل وقت قصير من انتهاء مدة عقوبته، في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقالت أسرة الحموري أمس الأربعاء إن إسرائيل سترحله الأحد المقبل، وهو تاريخ لم تؤكده باريس.



وقالت زوجته «بموجب القانون الدولي، يعتبر الترحيل القسري جريمة حرب. يمكن أن تكون لهذا عواقب على مستوى العدالة الدولية، حتى وإن كان من النادر أن تتعرض إسرائيل للمساءلة».



واستنكرت تلقيها نبأ قرب ترحيل زوجها من المحامين وليس عبر وزارة الخارجية. وقالت إن الاحتلال يقرر الأمور من دون أن تشير إلى فرنسا، مضيفة: «الدبلوماسية الفرنسية لا علم لها بما يجري حقا».