بايدن وماكرون: تحالفنا متين.. وبلدانا شقيقان في الدفاع عن الحرية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون متانة التحالف بين بلديهما، معتبرين أن باريس وواشنطن «شقيقتين في الدفاع عن الحرية»، وذلك رغم التوتر الناجم عن سياسة دعم الصناعات الأميركية التي اعتبرتها باريس «عدائية».

وقال بايدن في تصريح مقتضب: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تتمنى أفضل من فرنسا شريكا تعمل معه»، مشددا على أن التحالف مع باريس يبقى أساسيا، وذلك على هامش استقباله ماكرون في البيت الأبيض اليوم الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

ماكرون: مصيرنا المشترك يحتم علينا الرد معًا

وأضاف الرئيس الفرنسي من جهته: «مصيرنا المشترك يحتم علينا الرد معا» على التحديات العالمية، داعيا إلى تجديد التحالف بينهما.

واستقبل بايدن وزوجته جيل، نظيره الفرنسي وزوجته بريجيت بحفاوة في البيت الأبيض مع 21 طلقة مدفع وعزف النشيد الوطني لكل من البلدين. ونظمت المراسم بعناية لإبراز العلاقة الجيدة بين البلدين.

وفي طريقهما إلى مكتب البيت الأبيض، حيث سيجريان مباحثات أمام الموقدة قبل مؤتمر صحفي، شوهد الرئيس الفرنسي يربت على كتف جو بايدن.

تنسيق فرنسي أميركي لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا

وشدد ماكرون اليوم الخميس على أهمية حصول تنسيق وثيق لمعالجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد.

وهذه أول زيارة دولة يجريها رئيس للولايات المتحدة منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير 2021.

ويسعى الرئيس الديمقراطي بعد الاضطرابات التي شهدتها رئاسة سلفه دونالد ترامب إلى تعزيز الأواصر مع شركاء الولايات المتحدة التقليديين وبينهم الحليف الأقدم، وهي الصيغة التي تشير بها واشنطن الى فرنسا.

بايدن خلال استقباله ماكرون في البيت الأبيض، الأول من ديسمبر 2022 (صورة من فيديو بثه قصر الإليزيه للاستقبال)