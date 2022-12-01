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واشنطن «تعارض» عملية تركية جديدة في سورية.. وتحذر من «تصاعد الوضع»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 01:59 مساء
واشنطن «تعارض» عملية تركية جديدة في سورية.. وتحذر من «تصاعد الوضع»
لويد أوستن (يمين) وخلوصي أكار. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
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أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، نظيره التركي خلوصي أكار، «معارضته القوية» لعملية عسكرية تركية جديدة في سورية، وعبر عن قلقه من تصاعد الوضع في البلاد، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون».

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن أوستن، قدم تعازيه في اتصال هاتفي مع أكار، في ضحايا الهجوم الذي وقع في إسطنبول في 13 نوفمبر، وأضافت أن الوزير الأميركي عبر أيضا عن «قلقه من تصاعد الوضع في شمال سورية وتركيا بما في ذلك الضربات الجوية في الآونة الأخيرة التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأميركيين العاملين مع شركاء محليين في سورية لهزيمة داعش».

ودعا الوزير أوستن إلى «خفض التصعيد وعبر عن معارضة وزارة الدفاع القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سورية»، وفق البيان.

إردوغان: تركيا مصممة على حماية حدودها مع سورية
وفي 23 نوفمبر، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا «مصممة أكثر من أي وقت مضى» على حماية حدودها مع سورية بوجه المقاتلين الأكراد.

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وقال أردوغان في خطاب أمام البرلمان: «عملياتنا بواسطة الطائرات والمدافع والمسيّرات ليست سوى البداية.. سنواصل العمليات الجوية دون توقف وسندخل أراضي الإرهابيين في الوقت الذي يبدو لنا مناسبا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي نفس الشهر، قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتيف، إن روسيا طلبت من تركيا الامتناع عن شن هجوم بري شامل في سورية؛ لأن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصاعد العنف.

وأضاف لافرنتيف بعد جولة جديدة من المحادثات السورية مع وفدين من تركيا وإيران في كازاخستان: «نأمل أن يصل صدى مناقشاتنا إلى أنقرة وأن توجد وسائل أخرى لحل الأزمة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

رغبة تركية في تدشين «حزام أمني» على طول حدودها يشمل كوباني
والجمعة، أكد أردوغان أنه يهدف إلى إقامة «حزام أمني من الغرب إلى الشرق» على طول الحدود الجنوبية لبلده. وستشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة كوباني، التي انتزعتها قوات سورية الديموقراطية (قسد، كردية) في 2015 من مسلحي تنظيم «داعش»، بدعم من الولايات المتحدة، حسب «فرانس برس».

وقال أردوغان في كلمة لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: «مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء»، مضيفا «إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن».

وكوباني هي آخر منطقة تفلت من سيطرة الجيش التركي المنتشر منذ 2019، على طول الحدود في الأراضي السورية. وقالت أنقرة إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط اسطنبول في 13 نوفمبر، جرى التخطيط له في كوباني، وهو ما نفاه الأكراد.

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