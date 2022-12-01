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بعد طلب بايدن.. «كونغرس» يتدخل لمنع إضراب عمال السكك الحديدية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 12:20 مساء
بعد طلب بايدن.. «كونغرس» يتدخل لمنع إضراب عمال السكك الحديدية
قطارات لشحن البضائع في مستودع في وليمنغتن بولاية كاليفورنيا الأميركية. (أ ف ب)
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تدخل مجلس النواب الأميركي لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في السكك الحديدية عبر إقراره مشروع قانون بأغلبية أعضائه يفرض اتفاقا فرعيا على القطاع وإحالته إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتبارا من التاسع من ديسمبر، قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، إحالة الملف إلى «كونغرس» المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي بعد التصويت إن «الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقعت ثمان من النقابات الـ12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل. وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24% خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14.1% فورا، إضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.

بيلوسي تبرر فرض الاتفاقية.. ومخاوف من تداعيات الإضراب
وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة «حماية الاقتصاد الأميركي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني».

وكان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأميركي بمقدار ملياري دولار يوميا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأميركية. وفي 2020 جرى نقل حوالى 28% من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديدية، كما ذكرت شركة «يونيو باسيفيك».

- بايدن يناشد «كونغرس» التدخل لمنع إضراب لعمال السكك الحديدية

وبما أن 97% من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية «أمتراك» تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب. ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الولايات المتحدة خطرا سياسيا كبيرا للرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعا وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد الأميركي.

لكن بدفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرض رئيس الدولة نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديموقراطي.

مشروع قانون مكمل للاتفاقية
وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون مكمل، الأربعاء، ينص على إجازة مرضية مدتها سبعة أيام مدفوعة في السنة. وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب  استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، علما بأن بعض الشركات لا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقا. وجرى اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها.

وقبل التصويت تجاوزت ثلاث من النقابات الرافضة لتوقيع الاتفاقية معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الـ«كونغرس» إلى اعتماد النص الإضافي الخاص بالإجازة المرضية.

وبعد تبني النص في مجلس النواب أشادت واحدة من النقابات الأربع «جمعية حماية العاملين في الطرق» بالبرلمانيين «الذين أيدوا اقتراح الإجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديدية». لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين. فقد كتبت في تغريدة «هل تعلم؟ أعضاء الكونغرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة».

وفي مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض إن جو بايدن لديه تحفظات بشأن استخدام نص ثان، وأضافت: «بالطبع يفضل الرئيس إجازة مرضية (...) لكنه لا يؤيد نصا أو تعديلا من شأنه تأخير وصول» مشروع القانون الخاص بالاتفاقية «إلى مكتبه بحلول السبت»، وتابعت: «رغم من هذا التدخل السياسي، يبقى جو بايدن الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ الولايات المتحدة».

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