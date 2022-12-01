Atwasat

إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 10:24 صباحا
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»
بيل كلينتون متحدثا خلال المؤتمر الدولي للايدز في أمستردام (ف ب)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، الأربعاء، إصابته بفيروس «كورونا» لكن أعراض المرض خفيفة، مؤكدا أنه يشجع على الحصول على اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19».

وهذه أحدث مشكلة صحية يواجهها كلينتون (76 عاما) الذي أدخل إلى المستشفى لفترة وجيزة العام الماضي وخضع لعدد من العمليات الجراحية منذ 2004، وفق وكالة «فرانس برس». ونقلت الوكالة عن كلينتون قوله في تغريدة على «تويتر»: «أنا بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل. أنا ممتن لتلقي اللقاح والجرعات المعززة له»، مؤكدا أن هذا «ما جعل حالتي معتدلة»، وأضاف: «أحث الجميع على فعل الشيء نفسه خصوصا مع حلول أشهر الشتاء».

وأمضى كلينتون في أكتوبر 2021، خمس ليال في مستشفى في كاليفورنيا؛ بسبب التهاب في الدم، قبل أن يخرج ممسكا بذراع زوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وفي 2004 عندما كان في الثامنة والخمسين، خضع لعملية جراحية بعدما وجد الأطباء مؤشرات إلى مرض في القلب. وبعد ست سنوات خضع لعملية زرع دعامات في الشريان التاجي.

التاريخ المرضي لكلينتون
ودفعه وضعه الصحي إلى اتباع نظام غذائي نباتي والتحدث عن أن صحته تحست بفضل اتباعه قواعد جديدة في استهلاك الطعام. وقال لقناة «إي بي سي نيوز» بعد العملية التي أجريت له في 2004 إنه «ربما لو لم أتناول الكثير من الهامبرغر وشرائح اللحم التي أحبها، ولو كان الضغط في حياتي أقل (...) لكان الأمر مختلفا».

وتولى كلينتون رئاسة الولايات المتحدة لولايتين من 1993 إلى 2001. وخلال العقدين الماضيين منذ مغادرته البيت الأبيض، أسهم في عدد من القضايا الإنسانية والدبلوماسية، وسافر إلى عدد من مناطق العالم ليس فقط لتلقي مبالغ سخية لإلقائه محاضرات وحضوره مؤتمرات، بل لزيارة مناطق كوارث أو لجمع أموال لمكافحة الإيدز.

ودعم كلينتون الذي أطلق على نفسه ذات مرة «الطفل العائد» خلال المعركة التمهيدية للحزب الديمقراطي في 2016 الحملة الرئاسية الفاشلة لزوجته ضد دونالد ترامب. وقد تباطأت وتيرة نشاطاته تدريجيا وأصبحت رحلاته أقل في السنوات الأخيرة. ويعيش الزوجان كلينتون في تشاباكوا في نيويورك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية

«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال

مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال
أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي

أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
موت الرئيس في دالاس (2-2)

موت الرئيس في دالاس (2-2)
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«طالبان» الباكستانية تتبنى تفجيرا انتحاريا أوقع 4 قتلى
«طالبان» الباكستانية تتبنى تفجيرا انتحاريا أوقع 4 قتلى
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
بلينكن: قمع الصين الاحتجاجات المرتبطة بكوفيد «مؤشر ضعف»
بلينكن: قمع الصين الاحتجاجات المرتبطة بكوفيد «مؤشر ضعف»
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة 
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات ...
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
المزيد
بعد انفجار «نورد ستريم».. مبادرة ألمانية- نرويجية داخل «ناتو» لحماية البنى التحتية البحرية
بعد انفجار «نورد ستريم».. مبادرة ألمانية- نرويجية داخل ......
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»...
ماكرون من واشنطن: تدابير بايدن الاقتصادية شديدة العدوانية وتهدد بتفتيت الغرب
ماكرون من واشنطن: تدابير بايدن الاقتصادية شديدة العدوانية ......
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة...
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة 
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط