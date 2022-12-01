ماكرون من واشنطن: تدابير بايدن الاقتصادية شديدة العدوانية وتهدد بتفتيت الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أول أيام زيارته الرسمية إلى واشنطن الإجراءات الاقتصادية «شديدة العدوانية» التي اتخذها نظيره جو بايدن لتعزيز قطاع الصناعة الأميركي، مضيفا أن هذه الإجراءات «تهدد بتفتيت الغرب».

وقال ماكرون خلال مأدبة غداء مع أعضاء «كونغرس» أمس الأربعاء، «إنها شديدة العدوانية بالنسبة لشركاتنا»، وفق ما نقلت مراسلة وكالة «فرانس برس».

ويشير ماكرون إلى برنامج الدعم الهائل للانتقال في مجال الطاقة الذي وضعه بايدن، ويُطلق عليه قانون خفض التضخم، ويشمل منح إعانات سخية للسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة بشرط تصنيعها على الأراضي الأميركية.

وأضاف ماكرون في اللقاء المكرس لمناقشة التغير المناخي، «ضعوا أنفسكم في مكاني.. لم يتصل بي أحد عندما كان قانون خفض التضخم يُناقش»، مطالبا «الاحترام كصديق جيد»، وأشار إلى أنه لا يؤمن «للحظة» في تغيير الإدارة الأميركية للتشريع الذي يعتبره البيت الأبيض حاسما، لكنه طالب بتعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ماكرون يحذر من تفتيت الغرب

وفي كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في سفارة بلاده بواشنطن، قال ماكرون «قلت بصراحة وصدق كبيرين (لأعضاء في الكونغرس) إنّ ما حدث في الأشهر الأخيرة يمثّل تحدّياً لنا: الخيارات المتّخذة... لا سيّما (قانون خفض التضخم) هي خيارات ستؤدّي إلى تفتيت الغرب».

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وسيلتقي الرئيس الفرنسي، بايدن على عشاء خاص بعيدا عن البروتوكولات الرسمية التي سيشهدها البيت الأبيض عند الاستقبال اليوم الخميس، وتشمل طلقات مدافع ولقاء في المكتب البيضوي وحفل عشاء.

ويتوقع أن يخرج الرئيسان بموقف موحد من أوكرانيا مع وعد بالاستمرار بدعم كييف، طالما اقتضت الضرورة، والتشديد على أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع موسكو طالما لم يعتبر الرئيس الأوكراني ذلك مواتيا.