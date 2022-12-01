Atwasat

ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 01:37 صباحا
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن، مساء الأربعاء، إن التحالف مع الولايات المتحدة «أقوى من كل شيء».

وفي خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في السفارة الفرنسية بواشنطن، دعا ماكرون إلى محاولة الارتقاء «إلى مستوى ما نسجه التاريخ بيننا، إلى تحالف أقوى من كل شيء»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- ماكرون في واشنطن.. فهل يكرس المصالحة مع يايدن؟

وأضاف الرئيس الفرنسي أن زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة بعد تلك التي قام بها في 2018، «تُظهر أيضا قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا».

ووصل إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، مساء الثلاثاء، إلى واشنطن وجرى دعوتهما من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، إلى عشاء خاص في أحد مطاعم العاصمة الفدرالية، قبل الاستقبال الرسمي في البيت الأبيض، الخميس.

ويشكل ذلك تبدلا جذريا في الأجواء التي كانت سائدة قبل أكثر من سنة بقليل، ففي سبتمبر 2021، أعلنت الولايات المتحدة تحالف «أوكوس» الجديد مع أستراليا والمملكة المتحدة؛ ما أثار غضب فرنسا التي حرمت جراء ذلك من عقد ضخم لبيع غواصات إلى كانبيرا واستبعدت كذلك من الاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي الاستراتيجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية

«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال

مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال
أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي

أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
موت الرئيس في دالاس (2-2)

موت الرئيس في دالاس (2-2)
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«طالبان» الباكستانية تتبنى تفجيرا انتحاريا أوقع 4 قتلى
«طالبان» الباكستانية تتبنى تفجيرا انتحاريا أوقع 4 قتلى
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
بلينكن: قمع الصين الاحتجاجات المرتبطة بكوفيد «مؤشر ضعف»
بلينكن: قمع الصين الاحتجاجات المرتبطة بكوفيد «مؤشر ضعف»
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة 
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات ...
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
المزيد
بعد انفجار «نورد ستريم».. مبادرة ألمانية- نرويجية داخل «ناتو» لحماية البنى التحتية البحرية
بعد انفجار «نورد ستريم».. مبادرة ألمانية- نرويجية داخل ......
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»...
ماكرون من واشنطن: تدابير بايدن الاقتصادية شديدة العدوانية وتهدد بتفتيت الغرب
ماكرون من واشنطن: تدابير بايدن الاقتصادية شديدة العدوانية ......
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة
ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة...
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة 
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط