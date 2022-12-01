ماكرون يؤكد قوة التحالف مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن، مساء الأربعاء، إن التحالف مع الولايات المتحدة «أقوى من كل شيء».

وفي خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في السفارة الفرنسية بواشنطن، دعا ماكرون إلى محاولة الارتقاء «إلى مستوى ما نسجه التاريخ بيننا، إلى تحالف أقوى من كل شيء»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وأضاف الرئيس الفرنسي أن زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة بعد تلك التي قام بها في 2018، «تُظهر أيضا قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا».

ووصل إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، مساء الثلاثاء، إلى واشنطن وجرى دعوتهما من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، إلى عشاء خاص في أحد مطاعم العاصمة الفدرالية، قبل الاستقبال الرسمي في البيت الأبيض، الخميس.

ويشكل ذلك تبدلا جذريا في الأجواء التي كانت سائدة قبل أكثر من سنة بقليل، ففي سبتمبر 2021، أعلنت الولايات المتحدة تحالف «أوكوس» الجديد مع أستراليا والمملكة المتحدة؛ ما أثار غضب فرنسا التي حرمت جراء ذلك من عقد ضخم لبيع غواصات إلى كانبيرا واستبعدت كذلك من الاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي الاستراتيجية.