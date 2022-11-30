بلينكن: قمع الصين الاحتجاجات المرتبطة بكوفيد «مؤشر ضعف»

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأربعاء أن حملة «القمع» الصينية للاحتجاجات الرافضة لتدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد تعكس «ضعف» قيادتها الشيوعية.

وقال بلينكن في مقابلة مع «إن بي سي نيوز» إن الناس في كل البلدان لديهم الحق في التظاهر بشكل سلمي و«عندما نرى أن الحكومة تقوم بتحرّك قمعي واسع لمنع ذلك، فلا يعد الأمر مؤشر قوة، بل مؤشر ضعف»، بحسب «فرانس برس».

ودعت أعلى هيئة أمنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إلى قمع يستهدف قوات معادية في أعقاب تظاهرات شهدتها مدن رئيسية احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد وللمطالبة بمزيد من الحريات السياسية.

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وقالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه «من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد أنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية، طبقا للقانون»، حسبما جاء في بيان عقب اجتماع للجنة نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، السلطات الصينية إلى عدم «الاحتجاز التعسفي» للمتظاهرين الذين يحتجون سلميًا على القيود الصحية ومن أجل مزيد من الحريات.

وقال ناطق باسم المفوضية «ندعو السلطات إلى الرد على الاحتجاجات وفقًا لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية». مضيفًا «لا ينبغي احتجاز أي شخص بشكل تعسفي بسبب تعبيره عن آرائه سلميًا»، بحسب «فرانس برس».

انتشار أمني في بكين شنغهاي

وانتشر عناصر الأمن في مدينتي بكين وشنغهاي الرئيسيتين في الصين، الثلاثاء، على ضوء الاحتجاجات الواسعة في مناطق مختلفة من البلاد على التضييق على الحريات السياسية، إضافة إلى سياسة «صفر كوفيد»، والإغلاقات العامة الناجمة عنها.

وبدأت احتجاجات في مناطق مختلفة في الصين الأحد، للمطالبة بإنهاء تدابير الإغلاق وبفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات واسعة لم تشهد مثلها البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام 1989، وفق وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، نشب حريق في عاصمة منطقة شينجيانغ أورومتشي، ما أثار غضبًا عامًا بحيث اعتبر كثيرون أن الإغلاق العام بسبب مكافحة «كوفيد-19» أعاق مهمّة فرق الإنقاذ. واتهمت وزارة الخارجية الصينية قوى ذات دوافع مبيتة بإقامة رابط بين هذا الحريق والاستجابة المحلية لكوفيد-19، على ما أكد الناطق باسم الوازرة تشاو ليجيان.