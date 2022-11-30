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«طالبان» الباكستانية تتبنى تفجيرا انتحاريا أوقع 4 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 08:10 مساء
«طالبان» الباكستانية تتبنى تفجيرا انتحاريا أوقع 4 قتلى
حركة طالبان باكستان. (الإنترنت)
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قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 27 بجروح، الأربعاء، في عملية انتحارية استهدفت شاحنة للشرطة في غرب باكستان وتبنتها حركة طالبان الباكستانية.

وكانت حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها مدفوعة بالعقيدة نفسها، أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد، وفق «فرانس برس».

  التفجير استهدف شاحنة للشرطة
وقال المسؤول الكبير في الشرطة في كويتا أزهر مهاسر إن التفجير الأربعاء استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق تلقيح في مدينة كويتا. من ناحيته قال الناطق باسم سلطات الصحة المحلية وسيم بيغ،  إن شرطيا وامرأة وطفلين قتلوا. وأضاف أن «من بين الجرحى 21 شرطيا وطفلين».

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية في بيان أن «مجاهدا» فجر سيارة مفخخة قرب مركز للجمارك انتقاما لمقتل العضو المؤسس عمر خالد خراساني خلال الهدنة. وأضاف البيان أن «عملياتنا الانتقامية ستستمر».

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ونسف الانفجار بشاحنة الشرطة المزودة بغطاء قماشي وانقلبت على جانب الطريق.  وتناثرت القطع المعدنية في المكان فيما تحولت سيارة أخرى، يعتقد أنها استخدمت في الهجوم، إلى كومة متفحمة.

تأسست حركة طالبان الباكستانية العام 2007 وأنشأها جهاديون باكستانيون قاتلوا إلى جانب طالبان في أفغانستان في التسعينات قبل أن يعارضوا دعم إسلام اباد للأميركيين بعد اجتياحهم البلد المجاور العام 2001.

الحركة تسيطير على مساحات شاسعة من الحزام القبلي
وسيطرت الحركة في فترة ما، على مساحات شاسعة من الحزام القبلي الوعر في باكستان، وفرضت تفسيرها الصارم للشريعة وسيّرت دوريات في منطقة تبعد 140 كلم فقط عن العاصمة الباكستانية.
وصعّد الجيش الباكستاني إجراءاته بعد العام 2014 عندما شن مقاتلو الحركة المتطرفة هجوما على مدرسة يرتادها أبناء عسكريين، وقتلوا قرابة 150 شخصا معظمهم من التلاميذ.

وانتقل غالبية المقاتلين إلى أفغانستان المجاورة، لكن إسلام أباد تقول إن حركة طالبان في كابول تمنح الآن طالبان الباكستانية موطئ قدم لشن هجمات عبر الحدود.

  زيادة بنسبة 50% في هجمات المتطرفين
وفي السنة التي أعقبت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، شهدت باكستان زيادة بنسبة 50% في هجمات المتطرفين، بحسب معهد باكستان لدراسات السلام. ومعظم تلك الهجمات تركزت في ولايات خيبر وبختنخوا وبلوشستان، المجاورة لأفغانستان.

وتسبب اعتداء 2014 على المدرسة بصدمة كبيرة في باكستان، وتعهدت الحركة المتطرفة في أعقابه باستهداف قوات الأمن الحكومية فقط. وباكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان ما زال شلل الاطفال متوطنا فيهما.

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