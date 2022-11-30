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لافروف يشدد على تجنب أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 07:21 مساء
لافروف يشدد على تجنب أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت).
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 ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الأربعاء إنه من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية، حتى لو كانت تتعلق بالأسلحة التقليدية فقط.

وقال لافروف أيضا إن الغرب يضغط على أوكرانيا لتواصل القتال في مواجهة روسيا. ونقلت تاس عن لافروف القول «من الضروري تجنب أي صدام عسكري بين القوى النووية، حتى باستخدام الأسلحة التقليدية. من المحتمل أن يخرج التصعيد عن نطاق السيطرة»، بحسب «رويترز».

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من التهديدات النووية المستترة خلال الحرب في أوكرانيا، لكن العديد من كبار المسؤولين نفوا مرارا أن موسكو تخطط لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا واتهموا الغرب بتصعيد الرهان النووي.

حزمة لم يسبق لها مثيل من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
وقدمت دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حزمة لم يسبق لها مثيل من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم حربها أمام روسيا. وسبق أن قالت موسكو إن هذا يجعل حلف شمال الأطلسي طرفا في الصراع، على الرغم من أن الجانبين شددا على أهمية تجنب المواجهة المباشرة.

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وأوكرانيا ليست عضوا في الحلف لكنها تسعى للانضمام، وهو ما لا يزال بعيد المنال. وتقول روسيا إن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتوسيع حدوده شرقا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 كانت أحد أسباب تحركها للغزو في 24 فبراير.

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