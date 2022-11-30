الاتحاد الأوروبي يريد محكمة خاصة بالجرائم الروسية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، عمل الاتحاد الأوروبي على إقامة محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الروسية في أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين في فيديو نشر على «تويتر»: «إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا» في حق أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرارا بتشكيل محكمة كهذه. وأوضحت فون دير لايين «إننا مستعدون للشروع في العمل مع الأسرة الدولية لجمع أكبر تأييد دولي ممكن لهذه المحكمة». كذلك، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية إرغام موسكو على دفع ثمن الدمار المادي في أوكرانيا.

فون دير لايين: روسيا ستدفع ثمن المآسي في أوكرانيا

وقالت المسؤولة الأوروبية: «سنسهر مع شركائنا على أن تدفع روسيا ثمن المآسي التي تسببت بها من خلال الأموال المجمدة التي يملكها أوليغارش (روس) وأصول المصرف المركزي الروسي». وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي جمد حتى الآن 300 مليار يورو من احتياطات المصرف المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول التي يملكها «أوليغارش» روس.

وأردفت: «بإمكاننا على المدى القريب إنشاء... هيئة لإدارة هذه الأموال واستثمارها. سنستخدم بعد ذلك هذه الأموال من أجل أوكرانيا»، واستكملت: «بعد رفع العقوبات، يجدر استخدام هذه الأموال من أجل أن تدفع روسيا تعويضات للأضرار التي تسببت بها لأوكرانيا. سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا لجعل ذلك ممكنا. معا يمكننا إيجاد سبل قانونية لتحقيق ذلك».

20 ألف قتيل مدني منذ بدء الحرب في أوكرانيا

وقتل أكثر من عشرين ألف مدني ومئة ألف عسكري أوكراني منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، حسب المسؤولة الأوروبية. وذكرت أن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا تقدر بـ600 مليار يورو. وشددت على أنه «يجب أن تدفع روسيا ثمن جرائمها الفظيعة».

وأيدت الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في سبتمبر إنشاء محكمة خاصة بعد العثور على مئات الجثث المدفونة قرب مدينة إزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من الروس. كذلك طالبت دول البلطيق في سبتمبر بتشكيل محكمة كهذه.