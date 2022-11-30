Atwasat

تقرير: دولتان عربيتان خارج دائرة «الاستبداد» في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 11:13 صباحا
تقرير: دولتان عربيتان خارج دائرة «الاستبداد» في الشرق الأوسط
تظاهرة في بيروت. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يشهد نصف الديمقراطيات في العالم تراجعًا في نظامها السياسي، وتفاقمًا في ظل الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف تقرير نشره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، اليوم الأربعاء.

وبعد عشر سنوات على موجة الثورات التي عُرفت بـ«الربيع العربي»، لا يزال الشرق الأوسط «المنطقة الأكثر تسلطًا في العالم» ولا يعد سوى ثلاث ديمقراطيات هي العراق ولبنان وإسرائيل، بحسب التقرير الذي نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منه.

وقال كيفن كاساس زامورا، الأمين العام للمعهد، الذي يتخذ مقرًا في السويد متحدثًا لوكالة «فرانس برس»: «نرى الآن عوامل غير مواتية إطلاقًا للديمقراطية، زادتها حدة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا»، وأوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقية انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني.

وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه أخطر تقويض والتي صنفها التقرير في فئة بلدان «في تراجع» من ستة إلى سبعة العام 2022، مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس، ورأى كيفن كاساس زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة.

وحذر التقرير بأن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخللاً في عمل المؤسسات وتهديدًا للحريات المدنية، وقال الأمين العام «من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة».

ويظهر ذلك خصوصًا في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة ومحاولات «تقويض مصداقية نتائج الانتخابات بدون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير»، بحسب «كاساس زامورا»، وقال إن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ«خطوة واضحة إلى الخلف» على صعيد الحقوق الجنسية والإنجابية.

تصاعد النزعة الاستبدادية
ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعًا.. في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبدادي، ما يزيد على ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية، كذلك شددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريبًا قمعها خلال العام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروس وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا «تراجعًا معممًا».

وفي آسيا حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديمقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، فيما تبقى القارة الأفريقية «متينة» بوجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها، وفي أوروبا، عانت حوالي نصف الديمقراطيات أي 17 دولة من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشدد التقرير على أن «الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق، ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم فيما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع»، كما أشار إلى «توجهات مقلقة» حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركودًا على صعيد كل مؤشرات دراسات المؤسسة، لا بل عادت بعض هذه المؤشرات إلى مستويات التسعينيات، وأوضح كاساس زامورا أن «الأنظمة الديمقراطية سجلت تدهورًا حقيقيًا في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا»، لكن هناك في المقابل بوادر تقدم.

ولفت التقرير على هذا الصعيد، أن بعض الشعوب تتجمع لحض حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الواحد والعشرين، من المطالبة بالحقوق الإنجابية في أميركا اللاتينية إلى حركات الاحتجاجات الشبابية من أجل المناخ في أنحاء متفرقة من العالم، ونوه كاساس زامورا «أيضًا بدول مثل إيران حيث خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة»، وختم «هناك بعض بصيص الأمل، لكن التوجه العام يبقى قاتمًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال

بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا

«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يريد محكمة خاصة بالجرائم الروسية في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يريد محكمة خاصة بالجرائم الروسية في أوكرانيا
ماكرون في واشنطن.. فهل يكرس المصالحة مع يايدن؟
ماكرون في واشنطن.. فهل يكرس المصالحة مع يايدن؟
16 قتيلا في انفجار بمدرسة لتحفيظ القرآن بأفغانستان
16 قتيلا في انفجار بمدرسة لتحفيظ القرآن بأفغانستان
يونسكو: العالم بحاجة إلى 69 مليون معلم إضافي بحلول 2030
يونسكو: العالم بحاجة إلى 69 مليون معلم إضافي بحلول 2030
بلينكن يصف الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية بـ«الهجمية»
بلينكن يصف الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا...
المزيد
بعد مرور ست سنوات.. محاكمة المتهمين في اعتداءات بروكسل
بعد مرور ست سنوات.. محاكمة المتهمين في اعتداءات بروكسل...
القضاء الإيراني يثبت عقوبة الإعدام بحق أربعة مدانين بالتجسس مع إيران
القضاء الإيراني يثبت عقوبة الإعدام بحق أربعة مدانين بالتجسس ......
طرد مفخخ يصيب موظفة في السفارة الأوكرانية بمدريد
طرد مفخخ يصيب موظفة في السفارة الأوكرانية بمدريد...
بلينكن يصف الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية بـ«الهجمية»
بلينكن يصف الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية ......
يونسكو: العالم بحاجة إلى 69 مليون معلم إضافي بحلول 2030
يونسكو: العالم بحاجة إلى 69 مليون معلم إضافي بحلول 2030...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط